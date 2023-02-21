Дарья Мельникова назвала фильм "Чебурашка" скучным

Актриса Дарья Мельникова оценила в Telegram-канале фильм "Чебурашка".

Мельникова отметила, что не собирается "хейтить" картину, но она показалась ей скучной.

Артистка призналась, что не любит, когда в кино "все сладенькое и ладненькое".

Артистка добавила, что в "Чебурашке" есть и плюс. К примеру, ее сильно взволновала сцена с запуском на ракете.

"Почти так же сильно, как и полет Юли Пересильд. Хорошо, что все обошлось. В обоих случаях", - заявила Мельникова.