Пол Мескаль на церемонии вручения наград BAFTA Awards сделал заявление о начале производства «Гладиатора 2».
Ирландский актер Пол Мескаль, который сыграет главную роль в будущем фильме, заявил, что съемки начнутся совсем скоро.
«Летом. Я не уверен, когда будет точная дата начала, но скоро».
Ранее съемочный процесс был отложен на несколько недель из-за участия Мескаля в постановке пьесы «Трамвай «Желание».
Заявление Мескаля подтвердило слухи о том, что именно он получил ключевую роль в проекте Ридли Скотта. Пол сыграет племянника императора Коммода, которого спас Максимус – Луция. Рассел Кроу, сыгравший гладиатора Максимуса в первом фильме франшизы, отказался от съемок в сиквеле.
Дата премьеры картины – 22 ноября 2024 года.
Ранее мы писали, что смотреть в кино уже в этот четверг.