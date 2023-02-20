Пол Мескаль на церемонии вручения наград BAFTA Awards сделал заявление о начале производства «Гладиатора 2».

Ирландский актер Пол Мескаль, который сыграет главную роль в будущем фильме, заявил, что съемки начнутся совсем скоро.

«Летом. Я не уверен, когда будет точная дата начала, но скоро».

Ранее съемочный процесс был отложен на несколько недель из-за участия Мескаля в постановке пьесы «Трамвай «Желание».

Заявление Мескаля подтвердило слухи о том, что именно он получил ключевую роль в проекте Ридли Скотта. Пол сыграет племянника императора Коммода, которого спас Максимус – Луция. Рассел Кроу, сыгравший гладиатора Максимуса в первом фильме франшизы, отказался от съемок в сиквеле.

Дата премьеры картины – 22 ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что смотреть в кино уже в этот четверг.