Слух: съемки «Дэдпула 3» начнутся в мае

По информации издания Midgard Times, съёмочный процесс «Дэдпула 3» стартует 22 мая. Первая часть производства пройдёт в Лондоне, а оставшуюся часть будут снимать в Канаде.

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При этом не раскрывается, сколько примерно займут съёмки. Информация об этом наверняка появится позже, как и другие данные.

О чём будет «Дэдпул 3», неизвестно. В ленте точно появится сам Дэдпул, а ещё мы увидим Росомаху, которого сыграет Хью Джекман. Вероятно, между героями произойдёт стычка, а может, даже и не одна. Однако основной сюжет держится в секрете.