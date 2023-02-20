Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Мартином Кэмпбеллом

Новозеландский режиссер Мартин Кэмбелл известен миру, в первую очередь, по фильмам бондианы с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Какие еще картины посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

«Маска Зорро» (1998)

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Стареющий герой, отдавший все силы борьбе за справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший жену и дочь, передает свои знания, умения и черную маску молодому отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло. В главных ролях: Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс.

«За гранью» (2003)

Молодая замужняя американка Сара Джордан оказывается на благотворительном вечере и слышит жаркую речь, произнесенную доктором Ником Кэллахэном. Его пламенный призыв о помощи детям стран, вовлеченных в военные конфликты, перевернула жизнь девушки навсегда. Очарованная Ником и его благородными идеями, она расстается со спокойной жизнью и, жертвуя своим благополучием, устремляется навстречу риску, опасности и своей любви…

Кадр из фильма "За гранью"

«Казино Рояль» (2006)

Используя богатый шпионский арсенал, Джеймс Бонд вступает в поединок с финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но генеральное сражение против него можно выиграть лишь силой ума, и не на поле боя, а на зеленом сукне казино «Рояль». В главных ролях: Дэниел Крэйг, Ева Грин, Мадс Миккельсен и Джуди Денч.

Кадр из фильма "Казино Рояль"

«Возмездие» (2010)

Томас Крейвен — полицейский детектив, чья дочь однажды была убита. Едва начав расследование, мужчина обнаруживает, что смерть ее не была случайностью, а всего лишь является частью плана коррумпированной системы и опасного политического заговора. Главную роль в картине сыграл Мэл Гибсон.

«Иностранец» (2017)