Стивен Спилберг — о своей карьере в кино: "Я еще не закончил"

Я также чувствую себя немного встревоженным, когда мне говорят, что я прожил целую жизнь. Но я ещё не закончил, я хочу продолжать работать. Я хочу продолжать учиться, открывать и пугать себя, а иногда и вас, до смерти. Пока это приносит мне радость, и пока мои зрители могут находить радость и другие человеческие ценности в моих фильмах, я продолжу говорить «снято».