Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
51 минуту назад

Стивен Спилберг — о своей карьере в кино: "Я еще не закончил"

Чемпионат.comиещё 2

Культовый режиссёр Стивен Спилберг, автор «Индианы Джонса», «Списка Шиндлера», «Поймай меня, если сможешь» и множества других блокбастеров, стал лауреатом немецкой премии «Золотой медведь». Жюри Берлинского кинофестиваля поблагодарило американского постановщика за невероятный вклад во всю индустрию.

Стивен Спилберг — о своей карьере в кино: "Я еще не закончил"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своей речи 76-летний режиссёр заявил, что он и не планирует останавливаться на достигнутом. Несмотря на огромный опыт в кино, он всё ещё ощущает те самые невероятные эмоции на съёмках новых фильмов, которые он когда-то ощутил при создании «Дуэли» 1972 года. Он продолжит радовать зрителей новыми произведениями до тех пор, пока они приносят людям эмоции.

Я также чувствую себя немного встревоженным, когда мне говорят, что я прожил целую жизнь. Но я ещё не закончил, я хочу продолжать работать. Я хочу продолжать учиться, открывать и пугать себя, а иногда и вас, до смерти. Пока это приносит мне радость, и пока мои зрители могут находить радость и другие человеческие ценности в моих фильмах, я продолжу говорить «снято».

Последний на данный момент фильма Спилберга, «Фабельманы», в этом годе борется за «Оскар» сразу в нескольких номинациях, включая лучший фильм.

Фильмы,Поймай меня, если сможешь,Список Шиндлера,Оскар,Дуэль,Стивен Спилберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий