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48 минут назад

Джеймс Кэмерон поддержал затею Таноса во «Мстителях»

Чемпионат.com

Танос стал одним из самых проработанных злодеев киновселенной Marvel. Вместо типичного плана по захвату всего мира он решает сократить половину населения во вселенной, тем самым уменьшив потребление ресурсов по всему миру и дав шанс выжившим на лучшую жизнь.

Джеймс Кэмерон поддержал затею Таноса во «Мстителях»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёр двух «Аватаров», «Титаника» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон заявил, что понимает затею Таноса. Проблема только в том, что люди и другие живые создания точно не хотели бы добровольно раствориться на атомы.

Я могу понять Таноса и его вопросы… Мне кажется, что у него был довольно жизнеспособный ответ. Проблема в том, что никто из нас не поднимет руку, чтобы добровольно стать той половиной, которая должна уйти.

Кэмерон уже давно известен как активный сторонник борьбы за природу и её многообразие, а также за поддержку климатических реформ. Поэтому неудивительно, что план по сокращению населения видится режиссёру не таким уж и плохим исходом для вселенной.

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