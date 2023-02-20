Джеймс Кэмерон поддержал затею Таноса во «Мстителях»

Танос стал одним из самых проработанных злодеев киновселенной Marvel. Вместо типичного плана по захвату всего мира он решает сократить половину населения во вселенной, тем самым уменьшив потребление ресурсов по всему миру и дав шанс выжившим на лучшую жизнь.

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Режиссёр двух «Аватаров», «Титаника» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон заявил, что понимает затею Таноса. Проблема только в том, что люди и другие живые создания точно не хотели бы добровольно раствориться на атомы.

Я могу понять Таноса и его вопросы… Мне кажется, что у него был довольно жизнеспособный ответ. Проблема в том, что никто из нас не поднимет руку, чтобы добровольно стать той половиной, которая должна уйти.