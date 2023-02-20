В Москве состоялась торжественная премьера фильма "Нюрнберг"

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетной драмы «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Сценарий кинокартины основан на романе юриста и историка Александра Звягинцева «На веки вечные», который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.

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Как сообщают его создатели, «Нюрнберг» — первый в мировом кинематографе игровой полнометражный фильм о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.