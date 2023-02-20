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1 час назад

В Москве состоялась торжественная премьера фильма "Нюрнберг"

Газета.Ru

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетной драмы «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Сценарий кинокартины основан на романе юриста и историка Александра Звягинцева «На веки вечные», который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.

В Москве состоялась торжественная премьера фильма "Нюрнберг"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На премьере фильм представили режиссер Николай Лебедев, актеры Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Алексей Бардуков и другие. По красной ковровой дорожке с ними прошли народный артист России Олег Меньшиков, депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Перед началом показа свою новую песню для собравшихся исполнил певец Филипп Киркоров.

Как сообщают его создатели, «Нюрнберг» — первый в мировом кинематографе игровой полнометражный фильм о главном Нюрнбергском процессе (МВТ), когда перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.

В съемках картины приняли участие актеры не только из России, но и из других стран, например США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии и Дании.

Фильмы,Сергей Кемпо,Алексей Бардуков,Николай Лебедев,Александр Звягинцев,Александр Хинштейн,Олег Меньшиков,Филипп Киркоров,Любовь Аксенова,Сергей Нарышкин,СВР России,Госдума,
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