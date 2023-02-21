В Москве представили фильм "Нюрнберг"

Состоялась премьера фильма Николая Лебедева "Нюрнберг" по книге историка Александра Звягинцева "На веки вечные". Фильм о суде народов над Третьим рейхом и об истории любви. В прокат фильм выйдет 2 марта. Роман Звягинцева основан на архивных документах, часть из которых рассекречена недавно. В центре сюжета личные воспоминания участников событий.

- "Нюрнберг" - первая в истории нашего кинопроката лента о "суде народов". Значение Нюрнберга - последней битвы с германским нацизмом невозможно переоценить, - сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин перед премьерой. - Я напомню, что советская сторона настояла на том, чтобы суд над приспешниками Гитлера проходил в открытом формате. Именно из материалов Нюрнбергского трибунала человечество узнало об истинных масштабах преступлений нацистской Германии".

Глава РИО подчеркнул, что по приговору суда народов нацизм был заклеймен, как синоним абсолютного зла, и эта идеология была признана преступной.

"К сожалению, действие прививки против коричневой чумы с течением времени ослабевает. Сегодня мы видим, что тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с США не только ставят под сомнение решение Нюрнбергского трибунала, но и совершают агрессию против нашей страны, подрядив под это в том числе и марионеточный неонацистский режим в Киеве".

Поэтому, считает Нарышкин, такие фильмы, как "Нюрнберг" особенно актуальны. Он также сообщил, что начиная со следующего учебного года тематика итогов Нюрнберга и его значения будет изучаться в рамках школьного курса истории и в рамках курса истории России для студентов неисторических вузов. Кроме того, вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса, войдут в пятый Диктант Победы, который пройдет в России и других странах 27 апреля.