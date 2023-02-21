В России выйдет хоррор о беременности "Дитя тьмы: Экзорцизм"

Это история о молодой женщине, которая ждет ребенка. В какой-то момент она начинает чувствовать, что внутри нее находится зло. Ее начинает в прямом смысле ломать изнутри, но близкие уверены - это гормоны. Так как фильм позиционируется, как ужастик, то зрителей ждут пугающие подробности с не менее жуткой развязкой. Как это часто бывает в латиноамериканских хоррорах, в титрах указано, что сюжет основан на реальных событиях.