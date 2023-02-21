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3 часа назад

В России выйдет мексиканский хоррор о беременности "Дитя тьмы: Экзорцизм"

Российская Газета

С 30 марта в российских кинотеатрах начнут показывать мексиканских хоррор "Дитя тьмы: Экзорцизм". Дублированный трейлер (18+) уже в Сети.

В России выйдет хоррор о беременности "Дитя тьмы: Экзорцизм"
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Это история о молодой женщине, которая ждет ребенка. В какой-то момент она начинает чувствовать, что внутри нее находится зло. Ее начинает в прямом смысле ломать изнутри, но близкие уверены - это гормоны. Так как фильм позиционируется, как ужастик, то зрителей ждут пугающие подробности с не менее жуткой развязкой. Как это часто бывает в латиноамериканских хоррорах, в титрах указано, что сюжет основан на реальных событиях.

В главной роли - Наталия Солан, она известна по ролям в сериалах "Эта история звучит мне знакомо", "Мы, жертвы", "Неизвестный враг".

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