Шахназаров заявил, что не существует жанра "патриотическое кино"

Режиссер Карен Шахназаров признался в беседе с «Пятым каналом», что не верит в существование «патриотического кино».
Шахназаров отметил, что его сомнения не связаны с тем, что он не патриот. Режиссер считает, что такого жанра в кинематографе просто нет. По его мнению, «патриотичность» в картинах зависит от «внутреннего наполнения и энергетики, которые создает художник». В пример он привел фильмы Леонида Гайдая.
«На мой взгляд, очень патриотичны. Хотя они совершенно не о войне», — заявил режиссер.
Ранее Шахназаров заявил, что удаление сцен с неугодными актерами может привести к расколу общества.