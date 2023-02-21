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1 час назад

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что не существует жанра "патриотическое кино"

Газета.Ru

Режиссер Карен Шахназаров признался в беседе с «Пятым каналом», что не верит в существование «патриотического кино».

Шахназаров заявил, что не существует жанра "патриотическое кино"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шахназаров отметил, что его сомнения не связаны с тем, что он не патриот. Режиссер считает, что такого жанра в кинематографе просто нет. По его мнению, «патриотичность» в картинах зависит от «внутреннего наполнения и энергетики, которые создает художник». В пример он привел фильмы Леонида Гайдая.

«На мой взгляд, очень патриотичны. Хотя они совершенно не о войне», — заявил режиссер.

Ранее Шахназаров заявил, что удаление сцен с неугодными актерами может привести к расколу общества.

Фильмы,Леонид Гайдай,Карен Шахназаров,
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