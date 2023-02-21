Шахназаров заявил, что не существует жанра "патриотическое кино"

Шахназаров отметил, что его сомнения не связаны с тем, что он не патриот. Режиссер считает, что такого жанра в кинематографе просто нет. По его мнению, «патриотичность» в картинах зависит от «внутреннего наполнения и энергетики, которые создает художник». В пример он привел фильмы Леонида Гайдая.