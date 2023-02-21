Энтони Маки высказался о своей версии Капитана Америка

В 2024 году выйдет фильм «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Главную роль в картине сыграет Энтони Маки — в киновселенной Marvel должность Капитана Америка по имени Сэм Уилсон теперь будет занимать он.

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Недавно Маки дал интервью изданию Empire и рассказал, чем его персонаж отличается от других героев киновселенной. Как отметил актёр, Сэм Уилсон — самый обычный парень без суперспособностей. А в момент, когда предстоит драться с кем-то вроде Таноса, это может стать проблемой.

Сэм — единственный персонаж без суперспособностей. Он просто обычный парень, который тусуется с кучей чудаков. Это может вызвать проблему, придётся сражаться с кем-то вроде Таноса.

На самом деле Сэм не единственный персонаж без каких-либо сил. На ум сразу приходят Клинт Бартон (Соколиный глаз) и его ученица Кейт Бишоп.