На "Ленфильме" пройдет вечер памяти Алексея Германа-старшего

21 февраля исполняется 10 лет, как ушел из жизни Алексей Герман-старший. На киностудии "Ленфильм", где режиссер работал всю жизнь, с 1964 года, состоится вечер памяти. Здесь были созданы "Седьмой спутник", "Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны", "Мой боевой расчет", "Хрусталев, машину!" (картина была показана на Каннском кинофестивале). Последний фильм "Трудно быть Богом", который покажут сегодня вечером в киноцентре "Ленфильма", был также поставлен на старейшей ленинградской - петербургской киностудии.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Идея этой картины появилась у Германа в 1968 году, спустя четыре года после выхода одноименной повести братьев Стругацких. Первый вариант сценария Алексей Герман написал вместе с Борисом Стругацким. Однако работу над картиной режиссер начал в 2000-м, сценарий пришлось переделать - вместе с женой Светланой Кармалитой, его постоянным соавтором, они переписали текст, изменив некоторые детали и структуру повествования.

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По сюжету на планете, погруженной в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть "черное братство", свергнувшее господство "серых", столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

Режиссер не смог закончить картину - Алексей Герман скончался 21 февраля 2013 года на 75-м году жизни. Завершал работу его сын Алексей Герман-младший. Впервые фильм "Трудно быть Богом" вышел на экраны в 2013 году, был показан на Римском кинофестивале.

Сегодня на показе будут присутствовать участники съемочной группы. Состоится открытие выставки костюмов. В кафе "Кино", прямо перед входом в кинотеатр, зрители увидят костюмы жителей фантастического Арканара. Представлены 16 оригинальных образов.

Как сообщает пресс-служба киностудии, самые талантливые художники студии - Екатерина Шапкайц, Белла Маневич трудились над фантастическими нарядами жителей города Арканара. Для картины было подготовлено около 600 костюмов. Чтобы передать атмосферу средневековья на другой планете, большинство из них были выполнены из кожи. Кропотливо создавались даже самые мельчайшие предметы гардероба персонажей фильма. Например, из пеньки вязались жилеты, корсеты, варежки и чепчики для крестьян. До мелочей были продуманы костюмы крестьян, рабов, боевых монахов, бедных и богатых горожан. В 2015 году фильм получил премию "Ника" за лучшую работу художника по костюмам.

Справка "РГ"

Алексей Юрьевич Герман родился в Ленинграде в 1938 году. Сын писателя Юрия Германа. В 1960 году окончил ЛГИТМиК, где учился в мастерской известного режиссера Григория Козинцева. В 1961-1964 годах работал в Ленинградском Большом драматическом театре.