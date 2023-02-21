Какие фильмы о менеджерах стоит посмотреть и чему они учат

Мы уже рассказывали о художественных книгах, которые могут быть полезны руководителям. Настала очередь кино! Герои лент из нашей подборки управляют бизнесом и командами, выстраивают процессы, принимают непростые решения и добиваются — или не добиваются — успеха. Рассказываем, какие фильмы о менеджерах стоит посмотреть и чему они могут научить.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Внимание! «Взрослый» контент, предназначенный для лиц, достигших 18 лет

Видео дня

«Человек, который изменил все»

Год: 2011 Режиссер: Беннетт Миллер

Как достичь цели, когда ресурсов не хватает, а коллеги не верят в твои идеи? Человек, который изменил все, знает ответ. Фильм основан на реальной истории американской бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» и ее генерального менеджера Билли Бина. Задача главного героя — вывести команду из бесконечной череды поражений. Но как, если бюджет ограничен, а лучшие игроки уходят? Бин решает набирать бейсболистов по-новому. Он нанимает малоизвестных игроков, ориентируясь на их личную статистику, вместо того чтобы привлекать суперзвезд. И владелец команды, и скауты, и даже тренер сомневаются в этой схеме — но результат оправдывает все.

«Джерри Магуайер»

Год: 1996 Режиссер: Кэмерон Кроу

Увольняют даже лучших — спортивный агент Джерри Магуайер знает об этом не понаслышке. Потеряв работу, он решает создать собственное агентство и переманить прежних клиентов. Соглашается только один — и работать с ним очень непросто. Но Джерри верит, что индивидуальный подход позволяет выстроить отношения даже с самыми сложными клиентами, а начать карьеру заново никогда поздно.

«Тренер»

Год: 2015 Режиссер: Ники Каро

Еще один фильм о спорте — и снова по реальным событиям. Действие происходит в бедном городке Макфарланд. Главный герой, Джим Уайт, становится помощником тренера школьной футбольной команды. Заметив, что детям приходится много бегать — из дома в школу или в поля, где они помогают родителям, — Уайт предлагает собрать команду по кроссу. И добивается потрясающих результатов: победы в соревнованиях на уровне штата. Но для этого приходится преодолеть сопротивление родителей, научиться мотивировать участников команды, использовать их сильные стороны — и верить, что цель достижима.

«Основатель»

Год: 2016 Режиссер: Джон Ли Хэнкок

История Рэя Крока — человека, который сделал «Макдональдс» великим. В 1954 году он знакомится с братьями Макдоналдами, владельцами первого подобного ресторана. Оценив качество еды и быстроту обслуживания, Крок предлагает организовать франшизу. Результат мы знаем: теперь это одна из крупнейших и известнейших сетей во всем мире. Как обычному коммивояжеру удалось добиться такого результата? Ошибки, достижения, сложные решения — путь Крока так или иначе знаком любому менеджеру.

«Одержимость»

Год: 2014 Режиссер: Дэмьен Шазелл

Фильм-напоминание о том, как важен баланс в управлении командой. Главный герой — барабанщик Эндрю Ниман — попадает в основной состав джазового оркестра Теренса Флетчера. Флетчер известен как слишком жесткий руководитель. Он никогда не хвалит музыкантов, считая, что это затормозит их развитие, а постоянный стресс, наоборот, поможет каждому раскрыть талант. Добавьте сюда стремление к перфекционизму — и получите наглядный пример подхода, который вряд ли стоит использовать.

«Хористы»

Год: 2004 Режиссер: Кристоф Барратье

Еще один фильм о том, что жесткость в управлении должна быть в меру. Учитель музыки Клеман Матье начинает работать в интернате для трудных подростков. Директор интерната строго наказывает детей за любую провинность, и другие педагоги не отстают. Пытаясь противостоять этому, Матье организовывает хор. Ему удается найти подход к озлобленным подросткам, раскрыть их таланты и показать, что излишняя жесткость может быть удобнее для руководителя, но хуже и для команды, и для результата.

«Предел риска»

Год: 2011 Режиссер: Джей Си Шендор

Что делать руководству компании, которая внезапно оказывается на пороге кризиса? Просчитывать риски, принимать решения и действовать. Именно этим и занимаются топ-менеджеры в «Пределе риска». Их банк может потерять значительную часть активов — или продать те, риски по которым резко возросли. Только вот такая продажа вызовет обвал на фондовом рынке. Как сделать выбор, если на это всего 24 часа?

«Волк с Уолл-стрит»

Год: 2013 Режиссер: Мартин Скорсезе