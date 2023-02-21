"Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона вышел на экраны более 20 лет назад, но и сегодня он остается одним из самых кассовых фильмов всех времен, с общим сбором в размере 2 216 990 964 долларов.

На создание картины было потрачено более 200 миллионов долларов. Джеймс Кэмерон хотел создать достоверную историю, поэтому его интересовала каждая деталь.

Помимо специально построенных павильонов и реквизита, фильм дополняла компьютерная графика с фантастическими для того времени спецэффектами. Для режиссера было очень важно добиться максимальной достоверности, поэтому иней и снег на волосах актеров создавали по особой технологии.

Подробнее о том, как снимали сцены в "Титанике", смотрите в видео.