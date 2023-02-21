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1 час назад

Как в фильме "Титаник" создавали эффект инея и льда: видео

Стелла Шмель

"Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона вышел на экраны более 20 лет назад, но и сегодня он остается одним из самых кассовых фильмов всех времен, с общим сбором в размере 2 216 990 964 долларов.

На создание картины было потрачено более 200 миллионов долларов. Джеймс Кэмерон хотел создать достоверную историю, поэтому его интересовала каждая деталь.

Помимо специально построенных павильонов и реквизита, фильм дополняла компьютерная графика с фантастическими для того времени спецэффектами. Для режиссера было очень важно добиться максимальной достоверности, поэтому иней и снег на волосах актеров создавали по особой технологии.

Кадр дня: сцена «Бриллиантовой руки», которую снимали 4 часа

Подробнее о том, как снимали сцены в "Титанике", смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что такое голландский угол и где его смотреть.

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