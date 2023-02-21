Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Шоном Леви

Шон Леви подарил миру коммерчески успешную картину «Ночь в музее» с Беном Стиллером и Робином Уильямсом в главных ролях и по сей день продолжает работать в качестве режиссера и продюсера. Какие еще фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, смотрите в материале «Рамблера».

«Оптом дешевле» (2003)

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Том и Кейт всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Но после рождения первых детей мысли о работе ушли на второй план, и все семейство переехало в тихий и спокойный Иллинойс. Когда детей стало уже двенадцать, Тому предложили работу мечты — тренировать футбольную команду. Кейт тоже повезло — ее мемуары наконец-то опубликуют. Она едет на презентацию книги в Нью-Йорк, оставляя мужа следить за целой оравой отпрысков.

«Розовая пантера» (2006)

С руки застреленного легендарного футбольного тренера исчезает огромный бриллиант, известный как «Розовая пантера». Расследование инцидента поручается недотепе-инспектору Жаку Клузо. Энергичный мужчина с неимоверным рвением приступает к заданию, но вместо каких-либо адекватных результатов он получает лишь сплошные неприятности для себя и окружающих.

Кадр из фильма "Розовая пантера"

«Живая сталь» (2011)

Бывший боксер, а теперь промоутер (его сыграл Хью Джекман), который теперь занимается Робобоксом, нашел своего чемпиона и теперь тренирует его вместе с сыном. Параллельно с тем, как его подопечный робот пробивает свой путь в вершине, главный герой строит отношения с сыном.

«Кадры» (2013)

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами, но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой студентов колледжей. Теперь им предстоит выдержать конкуренцию с самыми лучшими техническими гениями...

«Главный герой» (2021)

Фантастическая экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом о банковском клерке, который обнаруживает, что он персонаж видеоигры. Его совершенно не волнует, что его компанию грабят по несколько раз на дню, а улицы города напоминают зону военных действий. Единственное, чего ему не хватает — идеальной девушки, к которой у него имеется точный список требований. Однажды он встречает красотку, точь-в-точь как в его мечтах. Это знакомство изменит не только главного героя, но и перевернет весь его привычный мир.