Какие мультфильмы получили премию BAFTA 2023

Начало года — традиционное время раздачи различных премий. Вечером 19 февраля в Лондоне прошла 76-я церемония вручения наград премии BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств).

Фото: tlum.ru tlum.ru

Традиционно на таких мероприятиях отмечают не только всемирные новинки для взрослой аудитории, но и детские фильмы и мультфильмы.Кто же получил BAFTA в этом году?

Лучшим полнометражным анимационным фильмом признали «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Мультфильм в формате stop-motion от Netflix уже получил множество именитых премий. Так, в копилке режиссёра уже есть «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм», а также номинация на «Оскар» в той же категории. И, кажется, у него вполне есть шанс получить эту статуэтку.

Мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» нравится людям за то, что много говорит о человечности — и это при том, что главный герой совсем не человек.

Для тех, кто вырос на диснеевском «Пиноккио», это совершенно новое прочтение уже знакомой истории.

Кстати, другой «Пиноккио», вышедший в 2022 году, никаких премий не получил, зато его очень любят англоговорящие зрители — всё из-за мемной английской озвучки.

А что же с короткометражками?

Их тоже не обошли вниманием: в номинации Лучшая британская короткая анимация получила работа «Мальчик, Крот, Лис и Конь» о том, как мальчик гуляет в зимнем лесу вместе с лисом, кротом и конём. Вчетвером они не только говорят о важных вещах, но и ищут дом.