Джеймс Кэмерон хочет, чтобы "Бэтмена" сняла женщина

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что хотел бы увидеть новый фильма "Бэтмен", снятый женщиной. Подробностями он поделился в беседе с Time.
Кэмерон считает, что нужно, чтобы женщина-режиссер сняла крупный боевик. Он отметил, что некоторое время этим занималась Кэтрин Бигелоу.
"Почему бы женщинам не снимать мужские роли? Попросите их снять "Бэтмена", – заявил режиссер.
Стоит отметить, что некоторое время назад Кэмерон раскритиковал режиссерку Пэтти Дженкинс, снявшую "Чудо-женщину", за наряд супергероини. Сейчас же мнение режиссера изменилось:
"Мне понравился фильм. Женщина ведь хочет быть красивой и хорошо одетой не сколько для мужчины, сколько для себя. Так ведь?"