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2 часа назад

Режиссер Джеймс Кэмерон хочет, чтобы "Бэтмена" сняла женщина

Мария Иглина

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что хотел бы увидеть новый фильма "Бэтмен", снятый женщиной. Подробностями он поделился в беседе с Time.

Джеймс Кэмерон хочет, чтобы "Бэтмена" сняла женщина
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Кэмерон считает, что нужно, чтобы женщина-режиссер сняла крупный боевик. Он отметил, что некоторое время этим занималась Кэтрин Бигелоу.

"Почему бы женщинам не снимать мужские роли? Попросите их снять "Бэтмена", – заявил режиссер.

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Стоит отметить, что некоторое время назад Кэмерон раскритиковал режиссерку Пэтти Дженкинс, снявшую "Чудо-женщину", за наряд супергероини. Сейчас же мнение режиссера изменилось:

"Мне понравился фильм. Женщина ведь хочет быть красивой и хорошо одетой не сколько для мужчины, сколько для себя. Так ведь?"

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