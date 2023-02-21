Фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером вышел в цифре

Нашумевший ещё в прошлом году фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером наконец добрался до цифровых площадок спустя два месяца проката. Ленту можно посмотреть в различных цифровых стримингах, включая Amazon Prime.

«Кит» рассказывает про героя Брендана Фрейзера — невероятно тучного человека в депрессии, который недавно потерял очень близкого человека. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.