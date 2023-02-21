Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
45 минут назад

В Marvel прокомментировали слухи о возвращении Железного человека

Чемпионат.com

В интернете уже несколько месяцев ходят слухи о возвращении Роберта Дауни-младшего к роли Железного человека. Речь идёт скорее о большом камео: актёр якобы должен вернуться для «Мстителей 6», в которых большую роль сыграют мультивселенные.

В Marvel прокомментировали слухи о возвращении Железного человека
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Один из продюсеров Marvel Стивен Бруссар прокомментировал слухи в разговоре с изданием Gizmodo. По его словам, КВМ уже находится в стадии перехода к новому, более молодому поколению супергероев, поэтому о возвращении актёра речи не идёт.

После первых 10 лет киновселенной Marvel пришло время передавать эстафету новым супергероям. И Роберт Дауни-младший здесь не исключение. Сейчас на передний план выходит новое поколение, что, опять же, всегда происходило в комиксах.

Конечно, продюсер Marvel может лукавить, чтобы не испортить сюрприз фанатам. По данным инсайдеров, Дауни-младший уже договорился как минимум на появление во «Мстителях 6».

Фильмы,Роберт Дауни-младший,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий