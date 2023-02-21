В Marvel прокомментировали слухи о возвращении Железного человека

В интернете уже несколько месяцев ходят слухи о возвращении Роберта Дауни-младшего к роли Железного человека. Речь идёт скорее о большом камео: актёр якобы должен вернуться для «Мстителей 6», в которых большую роль сыграют мультивселенные.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Один из продюсеров Marvel Стивен Бруссар прокомментировал слухи в разговоре с изданием Gizmodo. По его словам, КВМ уже находится в стадии перехода к новому, более молодому поколению супергероев, поэтому о возвращении актёра речи не идёт.

После первых 10 лет киновселенной Marvel пришло время передавать эстафету новым супергероям. И Роберт Дауни-младший здесь не исключение. Сейчас на передний план выходит новое поколение, что, опять же, всегда происходило в комиксах.