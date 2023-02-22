В российский прокат выходит фильм «Сын» Флориана Зеллера

Елена Зархина кинокритик «Газеты.ру»: «Мне показалось, что кино очень важное, отнюдь не избыточное в своей эмоциональной составляющей. Это кажется очень зрелым и талантливым высказыванием Зеллера не только о семейных трудностях, но и о проблеме с ментальным здоровьем ребенка, подростков, которым очень сложно об этом рассказать, сложно подобрать слова для описания своего состояния. Если говорить про признание, у «Сына» совершенно скромные номинации. Он вообще не номинирован на «Оскар». Он был в Венеции, тоже остался без наград. По сути, номинирован только Хью Джекман, который, действительно, выдал очень сильную актерскую работу. Наверное, одну из лучших в своей карьере, но он проиграл «Золотой глобус». 24 февраля будет вручаться награда Австралийской киноакадемии — возможно, он там что-то выиграет. Скорее всего, на родной земле его оценят выше, чем в Голливуде или Европе. Но, мне кажется, отличные и женские актерские работы: Лора Дерн, которая играет его бывшую жену и маму мальчика главного героя, и Ванесса Кирби, которая сыграла его нынешнюю жену».