В российский прокат выходит фильм «Сын» Флориана Зеллера

Флориан Зеллер в первую очередь театральный драматург. Его самая известная трилогия — «Отец», «Мать», «Сын». По пьесе «Отец» есть спектакль в «Современнике», а по «Сыну» — постановка в РАМТе. Два года назад в прокате был фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Его тоже снимал сам Зеллер. В новом фильме Хопкинс также снимался — сыграл дедушку главного героя, 17-летнего Николаса. Парень страдает депрессией после развода родителей. Их сыграли Хью Джекман и Лора Дерн.
Если «Отец» Зеллера был давящей, безысходной историей про деменцию, про угасание человека в собственной квартире, то в фильме «Сын» действия разворачиваются в Нью-Йорке. И пространство действует совсем иначе. Получилось кино о полной свободе, с которой не могут справиться несколько поколений мужчин одной семьи, считает кинокритик, обозреватель издания «Правила жизни» Егор Москвитин.
Егор Москвитин кинокритик, обозреватель издания «Правила жизни»: «В этом пространстве кроются и достоинства, и недостатки фильма. С одной стороны, фильм интереснее, чем «Отец», потому что он затрагивает более, к сожалению, массовую проблему депрессии и конфликта в отношениях с родителями, а также проблему психологических травм, которые отцы передают своим детям, а те — своим детям. С другой стороны, это открытое пространство очень плохо сочетается с театральной режиссурой Флориана Зеллера. В большом свободном пространстве Нью-Йорка его театральные приемы перестают работать, и фильм кажется несколько затянутым и манипулятивным. Но поскольку это все-таки история о депрессии, то она сильно подкупает, несмотря на все манипуляции, несмотря на все не самые порядочные приемы в драматургии. Поэтому фильм, конечно, оглушает, оставляет очень сильные ощущения».
Впервые фильм показали прошлой осенью на Венецианском фестивале. Западная пресса приняла его холодно. Многие упрекнули в излишней сентиментальности. «Сын» не пошел по стопам «Отца» в плане наград: на «Оскар» не номинирован. У «Отца» было две статуэтки: за лучший адаптированный сценарий и за лучшую мужскую роль. Но «Сын» точно найдет путь к зрительским сердцам, для этого есть как минимум сильные актерские работы, полагает кинокритик «Газеты.ру» Елена Зархина.
Елена Зархина кинокритик «Газеты.ру»: «Мне показалось, что кино очень важное, отнюдь не избыточное в своей эмоциональной составляющей. Это кажется очень зрелым и талантливым высказыванием Зеллера не только о семейных трудностях, но и о проблеме с ментальным здоровьем ребенка, подростков, которым очень сложно об этом рассказать, сложно подобрать слова для описания своего состояния. Если говорить про признание, у «Сына» совершенно скромные номинации. Он вообще не номинирован на «Оскар». Он был в Венеции, тоже остался без наград. По сути, номинирован только Хью Джекман, который, действительно, выдал очень сильную актерскую работу. Наверное, одну из лучших в своей карьере, но он проиграл «Золотой глобус». 24 февраля будет вручаться награда Австралийской киноакадемии — возможно, он там что-то выиграет. Скорее всего, на родной земле его оценят выше, чем в Голливуде или Европе. Но, мне кажется, отличные и женские актерские работы: Лора Дерн, которая играет его бывшую жену и маму мальчика главного героя, и Ванесса Кирби, которая сыграла его нынешнюю жену».
По мнению критиков, если относиться к походу на фильм «Сын» как к походу в театр, то получится простить ему все недостатки и условности. А о том, планирует ли Зеллер экранизацию еще одной части своей трилогии, пьесы «Мать», пока не сообщается.