17 ляпов из мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»

История о том, как Джонни и Дракула поменялись местами — один стал монстром, а второй расчеловечился — это краткий пересказ четвертого мультфильма по вселенной, где потустороннее уживается рядом с обычным.

Фото: tlum.ru tlum.ru

«Монстры на каникулах: Трансформания» пусть и стали официальным завершением франшизы, но даже так не обошлись без типичных ошибок. Тлум.Ру показывает своим читателям 17 ляпов из мультфильма.

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№ 1: Монстрячно-самостоятельные окна

Которые готовы самостоятельно открываться при смене кадра. Это давило сцене эффектности, хотя и создало некоторое количество вопросов — зачем открываться? Мы в курсе, что за окном дождь, не требуется усиливать и без того отлично созданный настроенческий эффект.

№ 2: Монстр-хамелеон

На общем плане видно, как позади Дракула и Мэйвис сидит некто фиолетовый. Джонни устраивает мини-шоу, проходит где-то минута. Оказывается, не фиолетовый там монстр, а зелёный.

№ 3: Недостаток букв

Или их переизбыток. Неверно выстроенная фраза таинственным образом прекращается в заранее запланированное поздравление с годовщиной, так откуда Дракула достал остальных волчат?

№ 4: Действует или не действует

По идее волшебный гипноз Дракулы, как он сам и говорит, не должен влиять на Мэйвис — она тоже вампирша. Точно? Если вспомнить предыдущие части, дочка успешно попадала под заклятие. Видимо, выработала устойчивость, когда оценила, сколько раз папа пользовался подобным приёмом в неугодных ему обстоятельствах.

№ 5: Волшебный слух

Мэйвис доступна эхолокация. На подобный навык совершенно не влияет кто с какой громкостью говорит. Так что переход на шёпот не в состоянии повлиять на качество слуха Мэйвис. О чём точно знает Дракула, который, если вы ещё помните, тоже так умеет.

№ 6: Мучения на сцене

Дракула выходит на сцену целую вечность, на деле делает два шага. Да, да, драматический эффект, однако что-то явно не так с декорациями — их порядок на первом кадре не соответствует тому, что показывают на втором.

№ 7: Телепортация

Или же не думаем долго фантазировать — чего только не происходит на столах во время подобных торжеств. Что-то появляется, что-то исчезает. Главное здесь — радость гостей.

№ 8: Самостоятельность и отвага

Кто заключил зверька в клетку так и останется загадкой, если ли это было заботой Ван Хельсинга, да и у Джонни мысли уже перенаправились в другую сторону. Подозреваем, трансформированная животинка сама по привычке забралась в клетку. Хотя…

№ 9: Ящики-крепость

Нам показывают, как омонстрившийся Джонни явно выглядывает на Дракулу, виднеющегося между коробок. В итоге эффектный кадр заканчивается грустно — Джонни вылезает из-за целой горы коробок и ящиков. Не дотянули, ох, не дотянули!

№ 10: Больше не женат

При превращении у Джонни изрядно страдает одежда — и остаётся на нем в потрёпанном виде, — а заодно должно бы и колечко обручальное вытерпеть трансформацию. Но нет. Колечко пропадает. Раз и навсегда? Скоро узнаете.

№ 11: Чудаковатая люстра

Дракуле сильно мешает быстро добраться до Джонни тележка с чемоданами, и вроде как люстра. Однако люстра сначала отсутствует, а потом появляется. Себе на уме.

№ 12: Встать на место

При встрече со своей мамой Денисыч стоит не на ковровой дорожке, это отчётливо видно. Кадр сменяется, мальчик уже рядом со своей подругой-волчонком. Интересные перемещения.

№ 13: Кто так тонет?

Всё, что мы хотим сказать — телефоны не умеют тонуть драматично. Иначе бы они не работали так, как должно. Если идёт ко дну, то моментально.

№ 14: Мэйвис, тебе не жарко?

Вампиры в этой части франшизы продолжают страдать от солнца. Только вот у Мэйвис, что на корабле нет никакого ощущения приближающегося ожога, что за бортом, где день деньской. Чего не сделаешь ради спасения отца и мужа, да? Даже перебороть природу удастся без проблем.

№ 15: Сколько будет дважды два?

Количество волчат, находящихся в туристической поездке, постоянно меняется. То 3, то 6, то… целая стая. Ну как целая, в теории целая, на деле же важно успеть собрать всех вместе. Мы так и не поняли, где такое количество детишек умещалось в скромном автомобиле-трансформере. Уж не в багажнике ли? Это жестокое общение с животными, учтите!

№ 16: То так, то эдак

Посмотрев сцену размонстрячивания Джонни и хомячка, становится несколько непонятна методика работы этого сложного механизма. То ли сверху вниз всё происходит, то ли наоборот и в итоге тот, кто превращается в прежнюю свою версию, готов расшибиться о землю с высоты в несколько этажей.

№ 17: Кольцо

Итак, завершаем подборку ляпов тем самым — возвращаемся к обручальному кольцу Джонни. Разница между кадрами целый год. А кольцо так и не на месте. Но… Есть это любимое нами «но», кольцо после размонстрячивания возвращается ровно на одну сцену — в которой Джонни, Мэйвис и Дракула дружно и по-семейному обнимаются. Появляется кольцо и пропадает. Всё загадочно.