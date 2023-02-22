17 ляпов из мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»

История о том, как Джонни и Дракула поменялись местами — один стал монстром, а второй расчеловечился — это краткий пересказ четвертого мультфильма по вселенной, где потустороннее уживается рядом с обычным.
«Монстры на каникулах: Трансформания» пусть и стали официальным завершением франшизы, но даже так не обошлись без типичных ошибок. Тлум.Ру показывает своим читателям 17 ляпов из мультфильма.
Которые готовы самостоятельно открываться при смене кадра. Это давило сцене эффектности, хотя и создало некоторое количество вопросов — зачем открываться? Мы в курсе, что за окном дождь, не требуется усиливать и без того отлично созданный настроенческий эффект.
На общем плане видно, как позади Дракула и Мэйвис сидит некто фиолетовый. Джонни устраивает мини-шоу, проходит где-то минута. Оказывается, не фиолетовый там монстр, а зелёный.
Или их переизбыток. Неверно выстроенная фраза таинственным образом прекращается в заранее запланированное поздравление с годовщиной, так откуда Дракула достал остальных волчат?
По идее волшебный гипноз Дракулы, как он сам и говорит, не должен влиять на Мэйвис — она тоже вампирша. Точно? Если вспомнить предыдущие части, дочка успешно попадала под заклятие. Видимо, выработала устойчивость, когда оценила, сколько раз папа пользовался подобным приёмом в неугодных ему обстоятельствах.
Мэйвис доступна эхолокация. На подобный навык совершенно не влияет кто с какой громкостью говорит. Так что переход на шёпот не в состоянии повлиять на качество слуха Мэйвис. О чём точно знает Дракула, который, если вы ещё помните, тоже так умеет.
Дракула выходит на сцену целую вечность, на деле делает два шага. Да, да, драматический эффект, однако что-то явно не так с декорациями — их порядок на первом кадре не соответствует тому, что показывают на втором.
Или же не думаем долго фантазировать — чего только не происходит на столах во время подобных торжеств. Что-то появляется, что-то исчезает. Главное здесь — радость гостей.
Кто заключил зверька в клетку так и останется загадкой, если ли это было заботой Ван Хельсинга, да и у Джонни мысли уже перенаправились в другую сторону. Подозреваем, трансформированная животинка сама по привычке забралась в клетку. Хотя…
Нам показывают, как омонстрившийся Джонни явно выглядывает на Дракулу, виднеющегося между коробок. В итоге эффектный кадр заканчивается грустно — Джонни вылезает из-за целой горы коробок и ящиков. Не дотянули, ох, не дотянули!
При превращении у Джонни изрядно страдает одежда — и остаётся на нем в потрёпанном виде, — а заодно должно бы и колечко обручальное вытерпеть трансформацию. Но нет. Колечко пропадает. Раз и навсегда? Скоро узнаете.
Дракуле сильно мешает быстро добраться до Джонни тележка с чемоданами, и вроде как люстра. Однако люстра сначала отсутствует, а потом появляется. Себе на уме.
При встрече со своей мамой Денисыч стоит не на ковровой дорожке, это отчётливо видно. Кадр сменяется, мальчик уже рядом со своей подругой-волчонком. Интересные перемещения.
Всё, что мы хотим сказать — телефоны не умеют тонуть драматично. Иначе бы они не работали так, как должно. Если идёт ко дну, то моментально.
Вампиры в этой части франшизы продолжают страдать от солнца. Только вот у Мэйвис, что на корабле нет никакого ощущения приближающегося ожога, что за бортом, где день деньской. Чего не сделаешь ради спасения отца и мужа, да? Даже перебороть природу удастся без проблем.
Количество волчат, находящихся в туристической поездке, постоянно меняется. То 3, то 6, то… целая стая. Ну как целая, в теории целая, на деле же важно успеть собрать всех вместе. Мы так и не поняли, где такое количество детишек умещалось в скромном автомобиле-трансформере. Уж не в багажнике ли? Это жестокое общение с животными, учтите!
Посмотрев сцену размонстрячивания Джонни и хомячка, становится несколько непонятна методика работы этого сложного механизма. То ли сверху вниз всё происходит, то ли наоборот и в итоге тот, кто превращается в прежнюю свою версию, готов расшибиться о землю с высоты в несколько этажей.
Итак, завершаем подборку ляпов тем самым — возвращаемся к обручальному кольцу Джонни. Разница между кадрами целый год. А кольцо так и не на месте. Но… Есть это любимое нами «но», кольцо после размонстрячивания возвращается ровно на одну сцену — в которой Джонни, Мэйвис и Дракула дружно и по-семейному обнимаются. Появляется кольцо и пропадает. Всё загадочно.
Благодарим за внимание и как обычно напоминаем: вы всегда можете найти ляпы самостоятельно, для этого требуется крепко сосредотачивать внимание на деталях. У вас обязательно получится, это крайне забавное занятие. Заходите теперь в наш Telegram — там можно обсудить все-все ляпы.