«Нюрнберг» выйдет в широкий прокат в конце февраля

Фильм «Нюрнберг» выйдет в широкий прокат 23 февраля, в День защитника Отечества. Для нижегородцев первая в мировом кинематографе игровая полнометражка о международном военном трибунале станет доступна 28 февраля.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В основе сценария — роман «На веки вечные» писателя и юриста, одного из руководителей Всемирной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева, изучавшего Нюрнбергский процесс более 40 лет.

«Нюрнбергский процесс – последняя битва Второй мировой войны. Это была очень важная линия нашего государства. Приговор был обращен не только к настоящему и прошлому, но и к будущему. Нюрнбергским процессом был заложен весь существующий миропорядок. Сейчас пытаются замалчивать то, что произошло тогда. Зло оказалось очень живучим», — отметил Александр Звягинцев.

Съемочный процесс фильма «Нюрнберг» включал 70 смен, было построено множество декораций, в некоторых сценах в кадре одновременно находилось более 700 человек, при съемках использовано свыше 1 200 исторических костюмов. Частью реквизита стали копии вещественных доказательств, предъявленных советским обвинением на суде.