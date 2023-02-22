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41 минуту назад

Фильм «Нюрнберг» выйдет в широкий прокат в конце февраля

Нижегородская правда

Фильм «Нюрнберг» выйдет в широкий прокат 23 февраля, в День защитника Отечества. Для нижегородцев первая в мировом кинематографе игровая полнометражка о международном военном трибунале станет доступна 28 февраля.

«Нюрнберг» выйдет в широкий прокат в конце февраля
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

В основе сценария — роман «На веки вечные» писателя и юриста, одного из руководителей Всемирной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева, изучавшего Нюрнбергский процесс более 40 лет.

«Нюрнбергский процесс – последняя битва Второй мировой войны. Это была очень важная линия нашего государства. Приговор был обращен не только к настоящему и прошлому, но и к будущему. Нюрнбергским процессом был заложен весь существующий миропорядок. Сейчас пытаются замалчивать то, что произошло тогда. Зло оказалось очень живучим», — отметил Александр Звягинцев.

Съемочный процесс фильма «Нюрнберг» включал 70 смен, было построено множество декораций, в некоторых сценах в кадре одновременно находилось более 700 человек, при съемках использовано свыше 1 200 исторических костюмов. Частью реквизита стали копии вещественных доказательств, предъявленных советским обвинением на суде.

Сюжет фильма разворачивается в конце 1945 года в германском Нюрнберге, который становится местом проведения уникального международного военного трибунала. За ходом процесса следит весь мир. Страны-победители – СССР, США, Великобритания и Франция – должны решить, как поступить с нацистскими преступниками. Однако слаженной работе трибунала мешает начинающаяся Холодная война. Кроме того, идеи Третьего рейха все еще сильны в сердцах многих. Начинается теневая игра, направленная на дискредитацию трибунала, — подготовка к процессу и его начало окутаны паутиной странных событий. Для обеспечения окончательной идеологической победы над нацизмом потребовалась филигранная политическая и дипломатическая работа на стыке интересов четырех держав.

Фильмы,Александр Звягинцев,
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