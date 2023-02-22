«Джона Уика» считает, что франшиза появилась благодаря «Матрице»

На днях Киану Ривз и Чад Стахелски дали интервью изданию Wired. Они поговорили про влияние «Матрицы» на франшизу «Джон Уик». По мнению Стахелски, без фильмов Вачовски не было бы франшизы про наёмника из Беларуси.

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Ривз отметил, что сравнивать франшизы не очень уместно, поскольку у них много общего: оригинальный сюжет и профессиональные режиссёры. А вот Стахелски назвал «Джона Уика» в буквальном смысле ребёнком «Матрицы».

Никто тогда не сомневался, что «Матрица» будет крутой. Могу сказать, что «Джон Уик» определённо ребёнок «Матрицы».

Сюжет новой части «Джона Уика» расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится.