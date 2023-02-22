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1 час назад

Режиссер «Джона Уика» считает, что франшиза появилась благодаря «Матрице»

Чемпионат.com

На днях Киану Ривз и Чад Стахелски дали интервью изданию Wired. Они поговорили про влияние «Матрицы» на франшизу «Джон Уик». По мнению Стахелски, без фильмов Вачовски не было бы франшизы про наёмника из Беларуси.

«Джона Уика» считает, что франшиза появилась благодаря «Матрице»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ривз отметил, что сравнивать франшизы не очень уместно, поскольку у них много общего: оригинальный сюжет и профессиональные режиссёры. А вот Стахелски назвал «Джона Уика» в буквальном смысле ребёнком «Матрицы».

Никто тогда не сомневался, что «Матрица» будет крутой. Могу сказать, что «Джон Уик» определённо ребёнок «Матрицы».

Сюжет новой части «Джона Уика» расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится.

«Джон Уик 4» выйдет во всём мире 24 марта, а премьера в России состоится 23 числа — на день раньше мирового выхода.

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