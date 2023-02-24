Что было не так со съемками «Белого солнца пустыни»

Многие советские актеры участвовавшие в Великой Отечественной Войне, обладали невероятным мужеством и еще — мощным талантом. Павел Луспекаев был одним из таких харизматичных артистов, способных работать, шутить и балагурить, даже испытывая страшную боль от военных ран. Зрители даже не догадывались о муках, которые он так стойко переносил.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Павел Луспекаев родился 20 апреля 1927 года в селе Большие Салы Ростовской области. Его отец был простым мясником, мать, донская казачка, занималась хозяйством. Сам Павел в начале 1940-х годов поступил в Луганское ремесленное училище. В 1943 году, когда ему исполнилось 16 лет, он ушел добровольцем на фронт. Луспекаев участвовал в военных операциях, попал в один из партизанских отрядов, и во время очередного боя был тяжело ранен в руку. Разрывная пуля раздробила локтевой сустав, и будущий актер, оказавшись в Саратовском военном госпитале, большим трудом убедил врачей не делать ампутацию и спасти руку. После выздоровления его направили служить в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта, но он все равно участвовал в разведывательных и боевых операциях. В одной из таких, пролежав несколько часов на снегу, он сильно обморозил ноги. Но в тот период жизни молодой организм справился с проблемой.

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В 1944 году Павел Луспекаев демобилизовался из армии, а в 1946 поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Уже тогда режиссеры-педагоги выделяли его среди сокурсников. Но чем старше становился Луспекаев, тем чаще его беспокоили когда-то обмороженные ноги, уже в 26 лет ему диагностировали атеросклероз сосудов нижних конечностей.

В 1962 году после окончания съемок фильма «Капроновые сети» актер попал в больницу — кровообращение в ногах нарушилось и начался некроз тканей. Тогда ему провели ампутацию нескольких пальцев и части их фаланг. 1 марта 1965 года Павел Луспекаев вышел на пенсию по инвалидности, однако профессию не оставил.

В 1966 году во время съемок фильма «Республика ШКИД» у Луспекаева вновь появились некротические изменения на ногах и его положили в больницу. Доктора настаивали на ампутации обеих ног до колен, но актер категорически отказывался от такой операции. И лишь когда до критической стадии с заражением крови оставались считанные часы, он согласился на ампутацию остальных пальцев и части ступней. И хотя оперативное лечение оказалось весьма успешным, у Павла Луспекаева развились страшные фантомные боли, из-за которых он был вынужден принимать обезболивающий препарат на основе опия. Постоянные недомогания и необходимость употреблять наркотик практически поставили крест на его актерской профессии, да и на жизни тоже. В ту пору Павел Луспекаев записал в своем дневнике следующее:

«…В течение суток вколол около 16 кубиков. Я погряз в этой мрази и хочу, чтобы побыстрее наступил конец…»

И сам актер, и его жена, а также друзья прекрасно понимали, что только возможность вернуться на актерскую стезю сможет остановить его стремительное приближение к гибели. Но без ступней и пальцев ног невозможно передвигаться. И тогда появилось решение – заказать протезы, и не где-нибудь, а во Франции. Этому поспособствовала сама министр культуры Екатерина Фурцева. Когда актер получил протезы и начал заново учиться ходить, его навестил кинорежиссер Владимир Мотыль. К тому моменту у него уже имелся первый вариант сценария фильма «Белое солнце пустыни», написанный кинодраматургами Валентином Ежовым и Рустамом Ибрагимбековым. У постановщиков было понимание, кто должен играть главных героев, эпизодическая роль бывшего таможенника Верещагина еще была свободной.

В своем дневнике Луспекаев сделал такую запись:

«…Только что ушли киношники. Предлагают попробоваться на небольшую, но очень интересную роль. Я завелся. Много говорил. Волнуюсь, что мои ноги могут не дать сниматься…»

Актер был утвержден на роль в фильме «Белое солнце пустыни» и начал готовиться к экспедиции.

Декорации среднеазиатского городка Педжент были построены в Дагестане, неподалеку от Махачкалы, многие сцены снимались на побережье Каспийского моря.

Павел Луспекаев намеренно отказался от всех обезболивающих и шагал по жаре в высоких сапогах, в которых скрывались протезы. Вместе с другими актерами и техническим персоналом он каждый день ходил к месту съемок около полукилометра пешком, хотя кинорежиссер втайне заказал рабочим цеха декораций изготовить для актера что-то наподобие сидячих носилок. Но Луспекаев даже слышать не хотел о том, что ему будут делаться какие-то поблажки. От всех предложений сценаристов переписать его героя Верещагина в инвалида Первой Мировой Войны или показать раненым басмачами в обе ноги, чтобы оправдать хромоту и немощь актера, он категорически отказывался. Его бывший таможенник – сильный мужчина, как и он сам, отлично двигался в кадре, пусть и шатался иногда, словно с похмелья. Поэтому даже драку на качающемся корабле, где палуба постоянно уходила из-под ног, Луспекаев все равно сыграл самостоятельно. Дублер Александр Масарский ему понадобился лишь в одной сцене, где Верещагин ногами скидывал с баркаса басмачей. У Луспекаева носки «пустых» сапог прогибались при упоре и в кадре были сняты ноги дублера. Во всех остальных сценах с Верещагиным, даже там, где у него на лице кровь – все натуральное. Свободное время Луспекаев, как и многие другие «киношники», проводил в кафе, и в одном из них возникла драка. Актер оказался в нее замешан и получил небольшую царапину на лице — рядом промелькнуло лезвие ножа. Но этот факт лишь добавил правдивости в роль, которую с таким вдохновением играл Луспекаев. По его же настоянию ему добавили несколько реплик, и песню Верещагина актер тоже исполнил сам.

Этот труд для него оказался неимоверно тяжелым. Как рассказывали члены съемочной группы, после каждой смены Луспекаев садился на берег, снимал протезы и опускал ноги в воды Каспия. И, как он предполагал, съемки в этом фильме стали для него шансом доказать всем, и в первую очередь себе, что он – настоящий артист, все может и уже вернулся в профессию.

14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино состоялся специальный премьерный показ фильма для государственной комиссии. В Москве на широкий экран «Белое солнце пустыни» выпустили 30 марта 1970 года. Несмотря на негативное отношение критиков к ленте, зрители сразу полюбили этот фильм. Все актеры заслуженно обрели успех.

Теперь Владимир Мотыль предложил Павлу Луспекаеву сняться в своем следующем фильме «Лес» в роли Несчастливцева. Андрей Кончаловский рассматривал этого актера на роль врача Астрова в своем «Дяде Ване». Татьяна Лиознова панировала пригласить его попробоваться на роль Мюллера в телесериале «17 мгновений весны». Театральный режиссер Георгий Товстоногов позвал Павла Луспекаева сыграть в БДТ Отелло и Бориса Годунова.