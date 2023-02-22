Россияне назвали "самые мужские" зарубежные кинокартины

Первый "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли является "самым мужским" зарубежным фильмом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос канала Cinema, проведенный на улицах Москвы и в социальных сетях. Отмечено, что возраст респондентов - от 18 до 65 лет.
Пятерка "самых мужских" иностранных кинокартин по мнению мужчин выглядит следующим образом: "Крепкий орешек" (11% опрошенных), "Терминатор" (5%), "Коммандос" (4,5%), "Профессионал" (4%) и "Спасти рядового Райана" (3,5%).
По мнению женщин, в топ-5 "самых мужских" входят "Крепкий орешек" (18%), "Терминатор" (6%), "Бойцовский клуб" (5,5%), "Крестный отец" (5%) и первый "Рокки" (4%).
При этом среди "самых мужских" лент женщины часто называли "Джентльменов" Гая Ричи, а мужчины - "Хищника". Также опрошенные были несколько обескуражены тем, что, как оказалось, в итоговых списках не оказалось фильмов Тарантино.