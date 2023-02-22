Россияне назвали "самые мужские" зарубежные кинокартины

Первый "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли является "самым мужским" зарубежным фильмом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос канала Cinema, проведенный на улицах Москвы и в социальных сетях. Отмечено, что возраст респондентов - от 18 до 65 лет.