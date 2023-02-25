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1 час назад

На стыке времен: в чем особенность Алексея Балабанова

Мира Маркина

Алексей Балабанов занимает особенное место в отечественном кинематографе. Его режиссерские работы широко известны, и многие из них стали буквально символами времен.

На стыке времен: в чем особенность Алексея Балабанова
Фото: Сommons.wikimedia.orgСommons.wikimedia.org

Можно сказать, что в большинстве своих картин Балабанов идеально и крайне натуралистично передал всю суть жизни России на стыке XX и XXI веков.

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Некоторые его работы буквально отпугивают своей реалистичностью, хотя зритель, чаще всего, в глубине души осознает, что таковой просто и была реальность 90-х или нулевых.

Культовые его картины "Брат" и "Брат 2" прогремели на весь мир, а сам фильм был разобран на цитаты, которые живут в обществе и до сей поры. А Сергей Бодров, сыгравший главного героя этих фильмов, стал настоящим символом своего времени – с такой буквальностью его экранный образ воспринимался благодаря тому, как тонко в фильмах была передана атмосфера 90-х.

Кадр из фильма

Использование определенных саундтреков, лица, внешние образы, понятия и фразы, которые говорят герои, их поступки, цвет и свет в кадре выдержаны в балабановских картинах таким образом, что зачастую кино можно принять за документальную съемку.

Режиссер нередко снимал очень тяжелые и "прямые" сцены, которые были непривычны для глаз зрителя и вызывали самое настоящее отвращение, однако это тоже можно считать его изюминкой. Зачастую он даже не утрировал в этих кадрах, а всего навсего показывал жизнь с тех сторон, которые обычно привыкли прятать.

Так, его фильм "Груз-200" подсвечивает сразу множество проблем времен развала СССР. Там и вседозволенность сотрудников милиции, и насилие, война в Афганистане, алкоголизм и прочее. Показанные слишком оголенно и прямо пороки вызывают удручающие чувства после просмотра картины и заставляют лишний раз задуматься о том, что происходит с людьми, со страной. По этим же причинам фильм много в каких городах был снят с проката, а некоторые актеры отказывались принимать участие в его съемках. Но при этом всем он участвовал во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля и получил приз Гильдии российских кинокритиков на Кинотавре.

Кадр из фильма

Однако нельзя сводить все творчество Алексея Балабанова к мрачности и тоске. Он отличался еще и гибкостью своих подходов и своего таланта. В его списке работ есть и военные картины (например, "Война", которую уже можно считать забытой, причем совершенно незаслуженно), и мелодрамы ("Мне не больно"), и даже комедии (тут на пьедестал встают легендарные "Жмурки"). Режиссер умел филигранно подойти к выбору актеров, и даже те, кто ничем особенным не отличался в других работах, "выстреливали" в его картинах совершенно гениально.

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Последней работой Балабанова стал фильм "Я тоже хочу", который показал, как недостижимо абсолютное счастье. Многие считают, что, снимая это кино, Балабанов уже знал о своей скорой смерти.

Кадр из фильма

Режиссер скончался на 55-м году жизни от сердечной недостаточности. Многие из тех, кто знал его, отмечают, что Алексей никогда не стремился к славе или званиям – он просто хотел снимать кино и говорить таким образом с людьми о человеке и о стране.

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