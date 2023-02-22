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1 час назад

Том Харди: съёмки «Венома 3» начнутся скоро

Чемпионат.com

Актёр Том Харди сообщил, что он и остальная съёмочная команда супергеройской ленты «Веном 3» уже готовятся к началу съёмок. Харди также приложил небольшое видео, посвящённое работе перед стартом производства картины. Точную дату начала съёмок Том не раскрыл.

Том Харди: съемки «Венома 3» начнутся скоро
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Sony Pictures одобрила производство «Венома 3» с Томом Харди в апреле прошлого года. Глава Sony Pictures Том Ротман тогда заявил, что студия продолжит создавать фильмы для разных аудиторий, и их новая линейка ещё раз это подтверждает. Даты выхода у «Венома 3» пока нет, премьеру не стоит ждать раньше 2024 года.

Осенью прошлого года стало известно, что актрису, сценаристку и продюсера Келли Марсел назначили режиссёром третьей части «Венома». Келли известна по работе над сценарием «Венома 2» и «Пятидесяти оттенков серого», за которую ей досталась антипремия «Золотая малина». Первую часть истории Энди Брока и его инопланетного «друга» поставил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), а вторую — Энди Серкис («Восстание планеты обезьян»).

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