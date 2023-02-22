5 захватывающих фильмов про настоящих мужчин

Эти фильмы можно пересматривать раз за разом, восхищаясь сильными, стойкими и, безусловно, харизматичными героями. Какие картины вошли в подборку, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Легенда №17" Кадр из фильма "Легенда №17"

«Легенда №17» (2012)

Видео дня

Данила Козловский и Олег Меньшиков в спортивной драме о жизни и о самой решающей игре знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Фильм рассказывает историю спортсмена и эпохальной суперсерии 1972 года «СССР - Канада». Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.

«Шальная карта» (2015)

Бывший военный Ник Уайлд работает в Лас-Вегасе охранником, но мечтает накопить денег и навсегда уехать на остров Корсика. Однажды мужчина соглашается помочь давней знакомой Холли, подвергшейся насилию со стороны сына крупного гангстера, из-за чего его отъезд откладывается. Ник начинает охоту на обидчиков девушки.

«Выживший» (2015)

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить.

«Глубоководный горизонт» (2016)

Фильм-катастрофа по реальным событиям рассказывает о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, люди не подозревали, что могут не вернуться. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

Кадр из фильма "Глубоководный горизонт"

«По соображениям совести» (2016)