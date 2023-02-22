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1 час назад

5 захватывающих фильмов про настоящих мужчин

Мира Маркина

Эти фильмы можно пересматривать раз за разом, восхищаясь сильными, стойкими и, безусловно, харизматичными героями. Какие картины вошли в подборку, смотрите в материале «Рамблера».

5 захватывающих фильмов про настоящих мужчин
Фото: Кадр из фильма "Легенда №17" Кадр из фильма "Легенда №17"

«Легенда №17» (2012)

Видео дня

Данила Козловский и Олег Меньшиков в спортивной драме о жизни и о самой решающей игре знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Фильм рассказывает историю спортсмена и эпохальной суперсерии 1972 года «СССР - Канада». Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.

Кадр из фильма "Легенда №17"

«Шальная карта» (2015)

Бывший военный Ник Уайлд работает в Лас-Вегасе охранником, но мечтает накопить денег и навсегда уехать на остров Корсика. Однажды мужчина соглашается помочь давней знакомой Холли, подвергшейся насилию со стороны сына крупного гангстера, из-за чего его отъезд откладывается. Ник начинает охоту на обидчиков девушки.

Кадр из фильма "Шальная карта"

«Выживший» (2015)

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить.

Кадр из фильма "Выживший"

«Глубоководный горизонт» (2016)

Фильм-катастрофа по реальным событиям рассказывает о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, люди не подозревали, что могут не вернуться. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

Кадр из фильма "Глубоководный горизонт"

5 захватывающих сериалов на выходные

«По соображениям совести» (2016)

Медик американской армии времен Второй мировой войны Десмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почета. В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер и Люк Брейси.

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