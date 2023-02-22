Стало известно, почему в «Человеке-муравье 3» ужасная графика

Несколько анонимных специалистов по визуальным эффектам в беседе с журналистами издания Vulture объяснили, почему CGI в «Человеке-муравье и Оса: Квантомания» сделан хуже, чем задумывался изначально. По их словам, топ-менеджеры Marvel решили не тратить на этот фильм много ресурсов, вложив больше денег в «Чёрную пантеру: Ваканда навеки» — эта картина у продюсеров была в приоритете.

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Постпродакшен «Ваканды навеки» проходил примерно в то же время, что и для «Квантомании». Над обеими лентами работали одни и те же VFX-студии. При этом, как говорят анонимные специалисты, командам не хватало ни ресурсов, ни времени, чтобы создать достойные спецэффекты. Ещё им жёстко ограничили сроки сдачи работы.

По словам VFX-специалистов, режиссёры и продюсеры придирались к каждой мелкой недоработке. В итоге сотрудникам студий пришлось пахать по 80 часов в неделю в течение нескольких месяцев.

Сейчас вся индустрия, которую затронула Marvel, в очень сложном положении. Огромные объёмы работ приводят специалистов к выгоранию.

Специалисты отметили, что они не смогли договориться с боссами Marvel потому, что они рисковали потерять работу и даже больше — рабочие места.