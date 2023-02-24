5 захватывающих фильмов про конец света

Не знаете, чем заняться в выходные? Кажется, у нас есть идея. Собрали топ захватывающих фильмов про конец света, которые оценят все члены семьи.

Фото: Кадр из фильма "Дорога" Кадр из фильма "Дорога"

«Армагеддон» (1998)

Фильм-катастрофа с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и Лив Тайлер об отчаянной команде, которая отправляется в космос, чтобы спасти Землю от астероида. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?

«28 дней спустя» (2002)

Группа «зеленых» экстремистов вторгается в центр исследования приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженную вирусом неудержимой агрессии. 28 дней спустя вся Великобритания охвачена страшной эпидемией: многие эвакуируются, другие ищут безопасные места в надежде спастись. Те, кому посчастливилось не заразиться, вместе с группой военных прячутся в заброшенном доме.

«Автостопом по галактике» (2005)

В один прекрасный день над Землей нависли огромные звездолеты инопланетян, и людям объявили, что их родная планета подлежит сносу, а на ее месте будет проложено шикарное межзвездное шоссе. Н-да, не повезло человечеству. Кроме самого заурядного парня по имени Артур Дент, старый друг и собутыльник которого Форд Префект оказался... инопланетянином!

Кадр из фильма "Автостопом по галактике"

«Дорога» (2009)

На Землю обрушились чудовищные катаклизмы, цивилизация уничтожена, как и практически вся жизнь на планете. Оставшееся человечество разделилось на каннибалов и их добычу. По дороге, покрытой пеплом, идут отец с сыном. Они хотят добраться до теплых мест, чтобы выжить...

«Последняя любовь на Земле» (2011)

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств — каждого из пяти, одного за другим... Майкл и Сьюзан считают свою связь мимолетной, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают — им уже не прожить друг без друга. Но что останется, когда пропадут последние чувства?