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55 минут назад

Фильмы, от которых на душе становится легче

Мира Маркина

Хотите расслабиться и на время отвлечься от каждодневной рутины? Специально для этих целей собрали легкие фильмы, которые заставят вас улыбнуться, в материале «Рамблера».

«Амели» (2001)

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Однажды молодая француженка Амели Пулен нашла коробку с памятными детскими вещами, которая принадлежала неизвестному мальчику. Вернув коробку владельцу, девушка изменилась сама. Отныне каждый ее поступок влияет на жизни окружающих эффектом бабочки, вызывая в судьбе одних лишь легкое дуновение воздуха, у других же — целый ураган.

Кадр из фильма "Амели"

«Гордость и предубеждение» (2005)

Адаптация одного из самых популярных романов Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли. По сюжету жизнь сестер Беннет переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли… В то же время одна из девушек Элизабет знакомится с мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние.

«Эта дурацкая любовь» (2011)

У Кола Уивера не жизнь, а мечта — хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда он узнает, что его жена изменила ему и хочет развода, его «идеальная» жизнь летит под откос. Проводя все свое свободное время в баре, несчастный Кол внезапно становится протеже молодого ловеласа Джейкоба Палмера. Пытаясь помочь Колу забыть супругу, новый знакомый открывает ему глаза на многочисленные возможности, открывающиеся перед ним…

Кадр из фильма "Эта дурацкая любовь"

«1+1» (2011)

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

Кадр из фильма "1+1"

5 фильмов, которые заставят вас смутиться

«Бойфренд из будущего» (2013)

Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Ведь любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза...

Кадр из фильма "Бойфренд из будущего"
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