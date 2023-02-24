Фильмы, от которых на душе становится легче

Хотите расслабиться и на время отвлечься от каждодневной рутины? Специально для этих целей собрали легкие фильмы, которые заставят вас улыбнуться, в материале «Рамблера».

«Амели» (2001)

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Однажды молодая француженка Амели Пулен нашла коробку с памятными детскими вещами, которая принадлежала неизвестному мальчику. Вернув коробку владельцу, девушка изменилась сама. Отныне каждый ее поступок влияет на жизни окружающих эффектом бабочки, вызывая в судьбе одних лишь легкое дуновение воздуха, у других же — целый ураган.

Кадр из фильма "Амели"

«Гордость и предубеждение» (2005)

Адаптация одного из самых популярных романов Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли. По сюжету жизнь сестер Беннет переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли… В то же время одна из девушек Элизабет знакомится с мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние.

«Эта дурацкая любовь» (2011)

У Кола Уивера не жизнь, а мечта — хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда он узнает, что его жена изменила ему и хочет развода, его «идеальная» жизнь летит под откос. Проводя все свое свободное время в баре, несчастный Кол внезапно становится протеже молодого ловеласа Джейкоба Палмера. Пытаясь помочь Колу забыть супругу, новый знакомый открывает ему глаза на многочисленные возможности, открывающиеся перед ним…

«1+1» (2011)

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

«Бойфренд из будущего» (2013)

Тиму повезло — он молодой, симпатичный, многообещающий адвокат, а еще он умеет перемещаться во времени. И чтобы очаровать девушку своей мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Ведь любовь с первого взгляда не всегда выходит с первого раза...