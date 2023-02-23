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1 час назад

Разработка мультфильма о Gorillaz отменена

Российская Газета

Стриминговая платформа Netflix приняла решение все же не делать мультфильм о Gorillaz. О проекте не было ничего известно с момента объявления о начале работы в ноябре 2021 года.

Разработка мультфильма о Gorillaz отменена
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как рассказал основатель группы Дэймон Албарн порталу NME, в результате "сокращения анимационного подразделения потоковой платформы это никогда не произойдет".

Он сомневается, что работа над мультфильмом начнется вновь, ведь работавший с группой сценарист ушел в другую компанию, и разработка сценария прекращена.

"Даже если появится новый человек, у него может быть другое видение, даже если он втайне соглашается со своим предшественником", - пояснил Дэймон Албарн.

Фильмы,Netflix,
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