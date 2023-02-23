Разработка мультфильма о Gorillaz отменена

Стриминговая платформа Netflix приняла решение все же не делать мультфильм о Gorillaz. О проекте не было ничего известно с момента объявления о начале работы в ноябре 2021 года.

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Как рассказал основатель группы Дэймон Албарн порталу NME, в результате "сокращения анимационного подразделения потоковой платформы это никогда не произойдет".

Он сомневается, что работа над мультфильмом начнется вновь, ведь работавший с группой сценарист ушел в другую компанию, и разработка сценария прекращена.