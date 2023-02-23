Это хоррор, после которого начинаешь ненавидеть весь кинематограф

А ведь это кассовая сенсация!

Фото: Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед» Кадр из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

В кинотеатрах моего района ужастик «Винни-Пух: Кровь и мёд» показывали раз в день. Сеансы назначили на 23:00. Я приехал к этому времени, подошёл к кассирше и попросил билет на «Винни-Пуха». Никогда не забуду её взгляд, полный сочувствия и разочарования во всём человечестве. Моё появление на сеансе будто убило её веру в здравомыслие.

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Я не придал этому значения, ведь занизил планку и надеялся всего лишь на забавный трэш. Но оказалось, что тратить время на «Кровь и мёд» — себя не уважать. Что же такого ужасного в фильме?

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Jagged Edge.

Нейросеть придумала бы сюжет получше

Завязка бесподобна. Кристофер Робин всё детство дружил с Винни-Пухом, Пятачком и осликом Иа, но потом повзрослел и уехал в университет. Зверушки не знали, как жить без юноши, поэтому тут же одичали, съели Иа и возненавидели людишек.

Спустя годы Кристофер вернулся в лес, чтобы познакомить с животными супругу. Он часто рассказывал о говорящих медведе и свинье, но вместо звонка в психушку дама обручилась с поехавшим парнем.

Ради встречи с Пухом персонажи пробираются сквозь дремучий лес, не удивляются бочкам с кровью и игнорируют подозрительные знаки. Конечно, девушка побаивается, но, судя по выбору партнёра, ей нравится всё безумное.

Вот только вскоре герои встречают Пятачка. Он ловит даму и душит её, а Кристофер делает всё, чтобы спасти возлюбленную. Стоит на месте, нелепо размахивает руками и орёт: «Нет, Пятачок, что ты творишь». Странно, но почему-то это не помогло.

Дальше в кадре появятся новые персонажи, которые из-за шокирующей глупости станут очередными жертвами маньяков. К примеру, одна из дамочек заметит монстров во время селфи, озадаченно поглядит по сторонам, а затем выдаст эпичное «А, пофиг» и расслабится. Через пару минут девушка странным образом умрёт.

Убийства разбавляют только душевные метания Пуха. Изредка он вспоминает дружбу с Робином и даже пускает слезу. А затем перерезает очередную глотку.

Конечно, в слэшерах и не должно быть хорошего сюжета. Такие фильмы цепляют напряжением, скримерами, кровавыми расправами. Вот только с этим в «Винни-Пухе» всё плохо.

Винни-Пух не умеет убивать

В «Крови и мёде» лишь один эпизод, где авторы хотя бы пытались создать напряжение. Эффектная барышня купается в бассейне, а Пух и Пятачок неторопливо подбираются со спины. Только редкие вспышки света освещают крадущихся злодеев. Сцена должна быть жуткой, но монстры идут так медленно, а их внешний вид настолько нелепый, что рука тянется к лицу.

На этом монстры перестают нагнетать и переходят к расправам. Вот только красиво разносить бедняжек Пух и Пятачок не умеют. Для них максимальный креатив — это разбить чьё-то лицо о стену или переехать на машине. Неужели режиссёр не придумал чего-то более изобретательного?

Даже в провальном «Хэллоуин убивает» Майкл Майерс вгонял в жертв люминесцентные лампы и развлекал эпизодами, где людишки стреляли в него, а попадали в себя. В «Крови и мёде» нет ничего подобного.

При этом расправы ужасно поставлены: злодеи вялые, жертвы слишком поддаются, а оператор сходит с ума. Знаете киношный приём, где камера слегка трясётся и придаёт эпизоду динамичность? В «Винни-Пухе» оператор настолько увлёкся, что маньяки, жертвы и расправы зачастую вообще не попадают в кадр.

Совсем уж нелепым фильм делают костюмы. Только взгляните на лицо Пуха! Понятно, что режиссёр снимал абсурдный трэш, но ведь можно было хотя бы постараться? Весь фильм ждёшь, что монстры окажутся людьми, которые натянули маски, — но нет, это и правда звери.

В итоге хоррор превращается в бессмысленный балаган, на который всем плевать. Актёры выдают шаблонные и нереалистичные эмоции, режиссёр будто снимает одним дублем, оператор трясётся, а специалисты по свету и костюмам вообще не приехали.

Прости, Карпентер, мы всё проиграли

Удивительно, но «Кровь и мёд» уже окупил бюджет в 25 раз. На фильм потратили всего $ 100 тыс., а на старте заработали $ 2,5 млн. Поэтому режиссёр анонсировал сиквел и размечтался о слэшере по «Черепашкам-ниндзя» и «Телепузикам».

Вот только фильм ужасен и цепляет лишь Винни-Пухом. Если бы маньяком не сделали мишку, никто не заметил бы проект.

Режиссёру повезло, ведь в 2022-м повести Алана Милна о Винни-Пухе стали общественным достоянием. С «Черепашками» и «Телепузиками» такое не прокатит, а правообладатели не доверят героев неумелому творцу.

При этом списывать корявость фильма, ужасную постановку и плохую актёрскую игру на мизерный бюджет не стоит. Когда Карпентер снимал первый «Хэллоуин», у него было ненамного больше денег. Но он компенсировал нехватку средств талантом и выпустил хит на все времена. А вот автору «Винни-Пуха» такое не по силам.