Опубликован трейлер хоррора "Экзорцист Папы" с Расселом Кроу

Появился первый трейлер хоррора "Экзорцист Папы" (The Pope's Exorcist) с Расселом Кроу в главной роли. В основе сценария история священника Габриэля Аморта, ставшего официальным экзорцистом Ватикана в конце ХХ века.

О Габриэле Аморте до сих пор ходит множество разных слухов, одни считают его удивительным человеком, спасшим тысячи жизней, другие не верят в его дар, называя его хорошим психологом.

Ранее об Аморте был снят документальный фильм. Рассел Кроу воплотил образ Аморта в художественной картине с духами, привидениями и прочей нечистью.