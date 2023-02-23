Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Опубликован трейлер хоррора "Экзорцист Папы" с Расселом Кроу

Российская Газета

Появился первый трейлер хоррора "Экзорцист Папы" (The Pope's Exorcist) с Расселом Кроу в главной роли. В основе сценария история священника Габриэля Аморта, ставшего официальным экзорцистом Ватикана в конце ХХ века.

О Габриэле Аморте до сих пор ходит множество разных слухов, одни считают его удивительным человеком, спасшим тысячи жизней, другие не верят в его дар, называя его хорошим психологом.

Ранее об Аморте был снят документальный фильм. Рассел Кроу воплотил образ Аморта в художественной картине с духами, привидениями и прочей нечистью.

Судя по всему, фильм ждут зрители по всему миру. За сутки трейлер набрал более 4,3 миллиона просмотров. Мировая премьера картины состоится 5 апреля.

Фильмы,Видео,Рассел Кроу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий