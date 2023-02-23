Как понять, какие сериалы стали популярными

Зрительский интерес учитывают по поиску информации, связанной с тем или иным сериалом. В итоге составляют топ-100, где можно посмотреть данные как за все время, так и с начала 2021 года, за год, шесть, три месяца или за указанный период, но не меньше недели. Так, с 30 января по 12 февраля зрители интересовались сериалами «Склифосовский» , «Мажор», «Вампиры средней полосы» и другими. Если смотреть на показатели за «все время», лидируют «Постучись в мою дверь», «Великолепный век», «Острые козырьки» и другие.

Но чем он может быть полезен рядовому зрителю? Как человек, который периодически практикует «запойное» смотрение сериалов сезонами подряд, скажу, что много чем. Среди обилия аудиовизуального контента выбрать то, что окажется действительно увлекательным, не всегда легко. А сериал — история времяемкая. Хочется гарантирозванно получить удовольствие от просмотра. Мнение большинства же, что ни говори, имеет вес. Или как минимум доказывает, что сериал оказался таким, что многие зрители не поленились искать про него информацию. Например, лидирующая турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» — проект, первые серии которого я посмотрела, клюнув на повторяющуюся рекламу и картинки в группах про кино. Но он недаром возглавляет список — в его компании можно легко и приятно провести время, забыв обо всех заботах. Интересно, что на верхних позициях найдутся проекты на любой вкус и настроение. Комедийным «Сватам» наступает на пятки остросюжетная «Игра в кальмара», за «Чикатило» следует «Сверхъестественное», «Бригада» обгоняет «Дневники вампира»... Если наложить рекомендации от профессионалов в мире кино на обсуждения проектов среди знакомых, то можно получить идеальное попадание в выборе сериала на вечер. А заодно узнать что-то новое про себя и свои вкусы.