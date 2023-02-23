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54 минуты назад

Фильм «Флэш» впервые покажут за два месяца до мировой премьеры

Чемпионат.com

Warner Bros. Pictures покажет масштабный супергеройский фильм «Флэш» за два месяца до мировой премьеры. Предпремьерный показ ленты состоится на фестивале CinemaCon 2023. Ивент пройдёт в Лас-Вегасе в период с 24 по 27 апреля.

Фильм «Флэш» впервые покажут за два месяца до мировой премьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это будет первый полноценный показ «Флэша». Напомним, его официальная премьера состоится 16 июня. Новые главы киновселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран уже видели фильм, и они от него в полном восторге.

«Флэш» — последний фильм старой киновселенной DC, но его полностью поддерживают новые руководители студии Джеймс Ганн и Питер Сафран. Ганн недавно назвал этот фильм «одним из величайших когда-либо созданных фильмов о супергероях».

По данным издания Variety, на CinemaCon 2023 фильм покажут 25 апреля. В этом месяце Warner Bros. презентовала дебютный трейлер картины.

Фильмы,Флэш,Питер Сафран,Джеймс Ганн,
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