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46 минут назад

Садальский рассказал о вырезанной из фильма "Москва слезам не верит" сцене

Мира Маркина

Актер Станислав Садальский рассказал о сцене, которая была вырезана из культового фильма 1980 года "Москва слезам не верит". Об этом он написал в своих социальных сетях.

Опубликована вырезанная из фильма "Москва слезам не верит" сцена
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Артист опубликовал кадр, на котором запечатлены персонажи Ирины Муравьевой в каракулевой шубе и Александра Фатюшина. Это был зимний эпизод, который не вошел в итоге в фильм.

Как отметил Садальский, в 50-е годы наряды, в которых снялись герои, олицетворяли достаток и были писком моды.

Соцсети

«Знаменитый хоккеист, раздающий на морозе автографы и его юная жена, которая пока еще влюблена. Интересно, существует ли авторская версия фильма с этим эпизодом? Или только фото осталось?» — поинтересовался актер.

Какую сцену вырезали из "Служебного романа"

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Фильмы,Служебный роман,Москва слезам не верит,Александр Фатюшин,Ирина Муравьева,Станислав Садальский,
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