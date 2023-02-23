Опубликована вырезанная из фильма "Москва слезам не верит" сцена

Актер Станислав Садальский рассказал о сцене, которая была вырезана из культового фильма 1980 года "Москва слезам не верит". Об этом он написал в своих социальных сетях.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Артист опубликовал кадр, на котором запечатлены персонажи Ирины Муравьевой в каракулевой шубе и Александра Фатюшина. Это был зимний эпизод, который не вошел в итоге в фильм.

Как отметил Садальский, в 50-е годы наряды, в которых снялись герои, олицетворяли достаток и были писком моды.

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