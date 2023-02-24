NYT: Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора

ТАСС, 24 февраля. Актер Алек Болдуин не признал свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате стрельбы на съемках фильма "Ржавчина" (Rust). Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.
По ее данным, Болдуин должен был появиться на слушании по делу в пятницу, но решил не участвовать в нем и вместо этого направил в суд заявление о непризнании своей виновности.
В начале февраля телеканал CNN сообщил, что прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила обвинения актеру в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс.