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1 час назад

Историческая драма "Красный Яр" о золотоискателях Сибири выходит в интернет-прокат

ТАСС

Многосерийная историческая драма "Красный Яр" о массовой добыче золота частными предпринимателями и старателями в 1860-х годах выходит в интернет-прокат. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа", снявшей сериал.

Драма о золотоискателях Сибири выходит в интернет-прокат
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Историческая драма "Красный Яр" о событиях 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла "золотая лихорадка" - массовая добыча золота частными предпринимателями и старателями, выходит в интернет-прокат. Все восемь серий доступны в онлайн-кинотеатре Premier. Первая серия бесплатно. Остальные - по подписке", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сериал посвящен 200-летию со дня образования Енисейской губернии и был снят кинокомпанией "Триикс Медиа" по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса.

"Красноярский край стал основным местом съемок, которые проходили летом прошлого года. За организацию съемочного процесса, в том числе за подбор актеров и локаций, отвечало учреждение культуры "Енисей кино". Кроме того, помощь в создании сериала оказали Министерство культуры Красноярского края, компания "Полюс", Сибирский институт развития креативных индустрий "Индустрия", а также другие министерства и ведомства Красноярского края", - уточнили в кинокомпании "Триикс Медиа".

Режиссером-постановщиком является Михаил Вассербаум, автором сценария - Алексей Рыбин при участии заместителя губернатора Красноярского края Василия Нелюбина. Продюсерами сериала стали Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Ольга Жукова.

Фильмы,Золотая лихорадка,Михаил Вассербаум,Василий Нелюбин,Ольга Жукова,Алексей Рыбин,Сергей Щеглов,Александр Усс,ПАО Полюс,
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