Драма о золотоискателях Сибири выходит в интернет-прокат

"Красноярский край стал основным местом съемок, которые проходили летом прошлого года. За организацию съемочного процесса, в том числе за подбор актеров и локаций, отвечало учреждение культуры "Енисей кино". Кроме того, помощь в создании сериала оказали Министерство культуры Красноярского края, компания "Полюс", Сибирский институт развития креативных индустрий "Индустрия", а также другие министерства и ведомства Красноярского края", - уточнили в кинокомпании "Триикс Медиа".