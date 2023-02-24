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1 час назад

Звезда "Ходячих мертвецов" Стивен Ян сыграет в новом проекте Marvel

Мира Маркина

Актер Стивен Ян, известный по ролям в "Ходячих мертвецах" и "Минари", будет играть в фильме "Громовержцы", над которым работает Marvel Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Громовержцы, по сюжету комиксов, — отряд антигероев и злодеев. Они работают по поручениям правительства. Есть сходство с Отрядом самоубийц из DC.

В фильме Marvel образы громовержцев воплотят Джулия Луи-Дрейфус, Ольга Куриленко, Ханна Джон-Кэймен, Уайатт Рассел, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Себастиан Стэн. В роли генерала Таддеуса Росса выступит Харрисон Форд. Раньше этого персонажа играл покойный Уильям Херт.

Вырезанная сцена из фильма Marvel, которая меняет сюжет: видео

Премьера "Громовержцев" запланирована на 26 июля 2024 года.

Ранее "Рамблер" объяснял, в каком порядке смотреть фильмы Marvel.

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