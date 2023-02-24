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1 час назад

Студия Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной "Властелин колец"

Мира Маркина

Кинокомпания Warner Bros. Discovery анонсировала работу над новыми проектами по вселенной писателя Джона Толкина «Властелин Колец». Об этом сообщает Variety.

Студия Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной "Властелин колец"
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец: братство кольца"Кадр из фильма "Властелин колец: братство кольца"

Производством картин займется New Line Cinema, которая работала над первыми тремя частями саги.

Кто на самом деле должен был играть Арагорна во «Властелине колец»

По словам руководителя Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, компания уже заключила соглашение с Embracer Group AB и теперь может экранизировать любое произведение Толкина, связанного со вселенной «Властелин колец».

Ранее "Рамблер" рассказывал, какую сцену из "Властелина колец" смыло в реку.

Фильмы,Дэвид Заслав,
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