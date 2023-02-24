Студия Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной "Властелин колец"

Кинокомпания Warner Bros. Discovery анонсировала работу над новыми проектами по вселенной писателя Джона Толкина «Властелин Колец». Об этом сообщает Variety.

По словам руководителя Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, компания уже заключила соглашение с Embracer Group AB и теперь может экранизировать любое произведение Толкина, связанного со вселенной «Властелин колец».