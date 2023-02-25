Актриса Хелен Миррен назвала "слишком сложным" сюжет фильма "Шазам! Ярость богов"

«Не спрашивайте меня про сюжет, он слишком сложный. [Мы с Люси Лью] — злые богини, одетые в неправдоподобно тяжелые костюмы. В них было очень жарко и неудобно, и на самом деле Люси в конце первого съемочного дня сказала: «Они пытаются нас убить», на полном серьезе», — рассказала Миррен.