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1 час назад

Актриса Хелен Миррен назвала "слишком сложным" сюжет фильма "Шазам! Ярость богов"

Газета.Ru

Английская актриса, лауреатка премии «Оскар» Хелен Миррен заявила, что у кинокомикса DC «Шазам! Ярость богов», в котором она сыграла антагонистку, «слишком сложный» сюжет. Такое мнение она выразила в новом выпуске «Шоу Грэма Нортона», пояснив, что не сильно увлекается супергероикой.

Актриса Хелен Миррен назвала "слишком сложным" сюжет фильма "Шазам! Ярость богов"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не спрашивайте меня про сюжет, он слишком сложный. [Мы с Люси Лью] — злые богини, одетые в неправдоподобно тяжелые костюмы. В них было очень жарко и неудобно, и на самом деле Люси в конце первого съемочного дня сказала: «Они пытаются нас убить», на полном серьезе», — рассказала Миррен.

По словам актрисы, она решила сняться в сиквеле «Шазама!», поскольку первая часть показалась ей «милой и смешной».

«Я не большая поклонница супергероев, но мне понравилась идея [этого фильма], и я с радостью подписалась на второй. Он замечательный», — добавила актриса.

Американская премьера картины «Шазам! Ярость богов» пройдет 17 марта. По сюжету мальчик Билли Батсон и его близкие, которые могут превращаться в супрегероев, произнеся слово «Шазам!», противостоят дочерям Атланта, намеренным использовать оружие, которое способно уничтожить мир.

Ранее Джеймс Ганн опроверг слухи о том, что Джордж Клуни прошел кастинг на роль Бэтмена,

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