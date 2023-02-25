Актриса Хелен Миррен назвала "слишком сложным" сюжет фильма "Шазам! Ярость богов"

Английская актриса, лауреатка премии «Оскар» Хелен Миррен заявила, что у кинокомикса DC «Шазам! Ярость богов», в котором она сыграла антагонистку, «слишком сложный» сюжет. Такое мнение она выразила в новом выпуске «Шоу Грэма Нортона», пояснив, что не сильно увлекается супергероикой.
«Не спрашивайте меня про сюжет, он слишком сложный. [Мы с Люси Лью] — злые богини, одетые в неправдоподобно тяжелые костюмы. В них было очень жарко и неудобно, и на самом деле Люси в конце первого съемочного дня сказала: «Они пытаются нас убить», на полном серьезе», — рассказала Миррен.
По словам актрисы, она решила сняться в сиквеле «Шазама!», поскольку первая часть показалась ей «милой и смешной».
«Я не большая поклонница супергероев, но мне понравилась идея [этого фильма], и я с радостью подписалась на второй. Он замечательный», — добавила актриса.
Американская премьера картины «Шазам! Ярость богов» пройдет 17 марта. По сюжету мальчик Билли Батсон и его близкие, которые могут превращаться в супрегероев, произнеся слово «Шазам!», противостоят дочерям Атланта, намеренным использовать оружие, которое способно уничтожить мир.
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