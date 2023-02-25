Новый апокалиптический триллер «Стук в дверь». Чем он удивляет?

В сети вышел новый фильм главного в современном кино специалиста по неожиданным сюжетным твистам М. Найта Шьямалана «Стук в дверь», в котором семейство отдыхающих должно предотвратить апокалипсис, не выходя из лесной хижины. Каким получился фильм про конец света от режиссера «Шестого чувства», рассказывает «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Подчас судьба, прежде чем постучаться к своим избранникам, выбирает самые неожиданные обличья. Вот, например, аккуратный крупный мужчина в розовой рубашке с короткими рукавами, в очках на умном лице и — до самых ушей покрытый разноцветными татуировками. Этого человека зовут Леонард (Дейв Батиста), он школьный учитель и прибыл в один из пригородных лесов не с пустыми руками и не в одиночку. Пока спутники держатся за спиной, самое время для увертюры. Леонард подходит к играющей на лужайке восьмилетней Вен (Кристен Цуй) и помогает ей поймать кузнечика, посадив его в стеклянную банку.

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Вскоре Леонард появляется на пороге хижины, которую Вен и два ее родителя Эрик (Джонатан Грофф) и Эндрю (Бен Элдридж) сняли на уикенд. Четверо взрослых гостей вооружены странными орудиями, но говорят, что никому не желают зла. С Леонардом пришли бомжеватый газовщик Редмонд (Руперт Гринт), медсестра Сабрина (Никки Амука-Берд) и повариха Эдриан (Эбби Куинн). Вновь прибывшие говорят, что в течение суток одному из обитателей хижины необходимо добровольно расстаться с жизнью. В противном случае наступит бесповоротный конец света. В подтверждение своих слов Леонард включает телевизор.

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«Стук в дверь» поставлен по роману Пола Г. Тремблея, однако наличие литературной основы вряд ли может кого-то обмануть. Фамилия режиссера в данном случае намного важнее. Просто у М. Найта Шьямалана сейчас такой период — комфортнее отталкиваться от чужих текстов. В случае с предыдущим фильмом «Время» это был французский графический роман, теперь — книжка популярного фантаста. Однако, выкупив права на экранизацию, Шьямалан серьезнейшим образом работает с текстом, превращая его в свой собственный, узнаваемый с первых же реплик.

Главный индиец в современном Голливуде — режиссер, который прекрасно умеет учиться на собственных ошибках. Неудачи преследовали его на рубеже 2000-х и 2010-х, когда Шьямалан, опьяненный, надо полагать, авансами от критиков и коллег, пытался открыть в себе нового Спилберга или хотя бы Земекиса. «Явление», «После нашей эры», «Повелитель стихий» — это фильмы, которые, хотя и окупились худо-бедно в прокате, были подняты на смех и больно ударили по режиссерскому самолюбию. Поражения случались и раньше (вспомним «Девушку из воды»), однако здесь автору пришлось признать, что масштабные постановки это все-таки не совсем его профиль. Из кризиса Шьямалан вышел необыкновенно достойно, переквалифицировавшись в низко- и среднебюджетного автора, способного снимать очень разные и неизменно захватывающие фильмы буквально на пятачке. Вершиной нового этапа карьеры стала супергеройская вселенная, выстроенная вокруг фильма «Сплит».

Последние две работы Шьямалана продолжают эту линию и представляют своеобразный реванш за неудачи десятилетней давности. Если «Время» было экзистенциальным хоррором, то «Стук в дверь» — настоящий глобальный фильм-катастрофа, который некоторые уже окрестили религиозной притчей.

Это действительно фильм про конец света, действие которого практически не выходит за пределы домика и прилегающей лужайки

Все масштабные съемки немилосердно вмонтированы в экран настенного телевизора. Разумеется, предварена серия апокалиптических репортажей традиционным камео самого автора — на сей раз в ролике «магазина на диване».

«Стук в дверь» это картина, которую по-прежнему легко разнести в пух и прах. Глубокомысленный концепт не выдерживает, в общем, никакой критики, а исполнен и вовсе с чрезмерной даже по шьямалановским меркам театральностью. Недостающее между «четыре» и «апокалипсис» слово герои ищут больше часа, а подается находка с совершенно смехотворным оперным пафосом. Дейв Батиста великолепен в роли трагического пророка, но все же это пророк, покрытый чернилами и с морщинистой лысиной, которые со счетов не списать. Хочется также отметить, что кинематографисты до сих пор убеждают зрителя, что перед ними интеллектуал, а не машина для убийств, просто надев ей на нос очки в тонкой оправе. Наконец, многие детали и причины светопреставления остаются непонятными даже на финальных титрах — возможно, из-за того, что Шьямалан приделал к роману Тремблея концовку, куда более тривиальную, чем в оригинале.

И тем не менее все эти разумные претензии (как и дежурные обвинения в пошлости) отступают перед тем фактом, что Шьямалан — один из немногих мейнстримных режиссеров, которые дарят редкое сегодня ощущение чистой радости кинопросмотра. О его фильмах по-прежнему лучше ничего не знать заранее, однако даже при наличии общих представлений о сюжете, фабула остается достаточно загадочной, чтобы элементарно увлечь на полтора часа.

Шьямалан традиционно не гнушается самых грубых, манипулятивных, площадных по своей природе приемов, но все они работают так же, как когда-то в «Шестом чувстве»

«Стук в дверь» некоторые уже окрестили лучшим фильмом режиссера за два десятилетия и легко представить Шьямалана, улыбающегося подобно фокуснику, сумевшему в очередной раз провести почтенную публику. Однако, как и полагается настоящему факиру, Шьямалан радуется не самому факту обмана, а тому, что ему снова удалось увлечь и развлечь своего зрителя. Тем более что сейчас эта способность ценна как никогда.