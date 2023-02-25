Кинокомпания Warner Bros. подала в суд на Paramount

Американская кинокомпания Warner Bros. обратилась в суд с иском к Paramount Global, в котором обвинила медиа-конгломерат в частичном нарушении лицензионной сделки на 500 млн долларов в отношении прав на трансляцию мультсериала «Южный Парк».

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Как сообщает Variety, Warner Bros. утверждает, что ответчик нарушил контракт 2019 года, перенаправив спецвыпуски анимационного проекта и другой контент «Южного Парка» на свою собственную стриминговую платформу Paramount+.