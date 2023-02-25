Вырезанная из «Кавказской пленницы» заставка оказалась мифом

Комедия режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» не сразу пришлась по душе критикам. Лента подвергалась многочисленным правкам, из-за чего из нее вырезали мультипликационную заставку. Однако позже стало известно, что создатели фильма не имеют никакого отношения к анимационному видео.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В Сети распространился ролик, где герои комедии Гайдая Бывалый и Балбес пишут на заборе буквы «Х» и «У», а затем появляется Трус и дописывает «дожественный фильм». Многие неверно полагали, что заставка присутствовала в комедии режиссера, однако позже ее вырезали из-за цензуры.