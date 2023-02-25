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48 минут назад

Фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» покажут в Каннах

Inc-News

Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» покажут на Каннском кинофестивалеНо пока остаётся неизвестным дата премьеры картины в кинотеатрах.

Фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» покажут в Каннах
Фото: Inc-NewsInc-News

Криминальный триллер «Убийцы цветочной луны» запланирован для показа на кинофестивале во французских Каннах в мае этого года. Несмотря на то, что окончательное решение по презентации ещё не принято – представители компании-производителя Apple Studios и организаторы кинофестиваля уверенно движутся к заключению соответствующего соглашения.«Убийцы цветочной луны» - $200-миллионный вестерн с Леонардо Ди Каприо, Лили Гладстоун, Джесси Племонсом, Бренданом Фрейзером и Робертом Де Ниро – отметит возвращение Скорсезе на набережную Круазет впервые за последние 38 лет.

В 1985-м режиссёр представлял здесь драму «После работы», за которую, в итоге, получил Золотую пальмовую ветвь.Дата премьеры нового фильма в кинотеатрах пока не определена.

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