Но дальше начинается новый этап. Как, выйдя из катастрофы, не разочароваться в мире и в себе, не потерять ценностные ориентиры? Как продолжать жить, когда кажется, что все силы потрачена преодоление беды? Как сохранить веру в добро и обрести силы двигаться дальше? Эти вопросы я задавал себе, когда делал «Нюрнберг». Еще я думал о том, как сложно и важно научиться противостоять злу — и тому, что вовне, и тому, что прокрадывается внутрь нас.