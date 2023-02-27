О чем будут новые фильмы «Властелин колец»

Warner Bros. анонсировала съемки нескольких новых фильмов, основанных на книгах Джона Толкина. «ФедералПресс» решил выяснить, о чем будет кино и когда ждать выхода.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мы планируем не просто делать что-то новое, но и чтить при этом прошлое», – заявил гендиректор компании Freemode, входящей в Embracer Group Ли Гинчард.

Что заявили в Warner Bros.

В минувшие выходные кинокомпания Warner Bros. заявила, что заключила соглашение с организацией Embracer Group, которая приобрела права на книги Толкина, позволяющее студии выпускать новые фильмы по мотивам произведений Джона Толкина.

В компании заверили, что осознают ценность предыдущих фильмов и с уважением отнесутся к ним. В сделке приняла участие New Line Cinema, которая вместе с Warner Bros. развивала франшизу.

О чем будут фильмы

В Warner Bros. заверили, что не будут снимать то, что уже снято, имея в виду трилогию «Властелин колец» и фильм «Хоббит». Предполагается, что это будет что-то новое, но без искажения уже существующих картин.

Подробностей о сюжете и количестве фильмов еще нет. Также известно, что к проекту не присоединились кинематографисты, но режиссер трилогии Питер Джексон и его соавторы заверили, что их держат в курсе каждого шага.

Дата выхода