9 спорных решений и поступков родителей из мультфильмов Disney

Все мы люди — этой или подобной ей фразами легко описывают свои или чужие оплошности. Не без греха остаются даже вымышленные персонажи, частью из которых мы восхищаемся, очевидно не замечая жирных ошибок в их поведении.

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Тлум.Ру пригляделся к родителям, которых студия Disney, а заодно и Pixar, показывает в своих фильмах.

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В нашей подборке вы найдёте 9 спорных решений и поступков. Вспомним, что же такого они натворили и как это сказалось на судьбе детей.

Проступок: изоляция Эльзы, получившей магические способности, от внешнего мира.

Последствия: отсутствие должного уровня социализации у принцессы, проблемы с доверием, вспышки гнева. Если Анна открыта миру, то Эльза из-за родителей выросла «вещью в себе», её расположения сложно добиться, она долгое время может оставаться холодной во всех смыслах.

Совет «Храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Молчи, терпи, не дай узнать, одна ошибка может всё сломать» — худший из всех, которые можно дать ребёнку.

Проступок: строгий запрет на любовь к музыке и полное игнорирование нужд Мигеля.

Последствия: да вы и сами видели, как герой чуть не стал жителем царства Мёртвых. С другой стороны, даже с риском для себя, Мигель смог увериться в реальности любви к музыке, заодно раскрыл самую зловещую и никому из живых не известную тайну прадедушки! Это, конечно, повлияло на духа Хулио — тот не растворился в безызвестности из-за отсутствия о нём воспоминаний. Так требовалось ли рисковать здоровьем Мигелю?

Когда ребёнок проявляет стремление к чему-то, собственные предпочтения отодвиньте подальше, это его выбор.

Проступок: агрессивная попытка настроить Мулан на роль будущей жены.

Последствия: вечное чувство вины за счёт мыслей, будто бы Мулан опозорила семью сначала отказом брачеваться, а позже и тем, что заняла место своего отца.

Конечно, сделаем небольшую пометку — историческую составляющую. Увы, против обычаев никуда нельзя было пойти, хотя и возможность того, что Мулан просто сбежала бы от такого обращения, тоже не стоит исключать. Параллельная реальность, так сказать.

Проступок: уничтожение людских вещичек, любовно собираемых Ариэль.

Последствия: окончательное разрушенное доверие со стороны Ариэль к Тритону.

Подобными действиями он планировал подчинить себе волю дочки и заставить её всё время держаться рядом. Абьюзивная математика дала совершенно другие плоды — Ариэль решила разорвать эти отношения и отправилась на поиски более понятливого взрослого. Которым оказалась злодейка Урсула, использовавшая русалочку в своих целях.

Проступок: запугивание и гиперопека.

Последствия: во-первых, как можно додуматься собственного ребёнка заранее настроить на жизнь в страхе перед другими рыбами и не только? Во-вторых, Марлин перегнул палку настолько сильно, что в итоге в панике метался в разные стороны в поисках единственного сына.

За что боролся, на то и напоролся. Всего-то надо было немного расслабиться и, пожалуй, обратиться за советом по воспитанию к другим представителям собственного вида. Немо, тем временем, хорошо провёл время, урон со стороны отца не был нанесён.

Проступок: требование соответствовать вымышленным убеждениям.

Последствия: Альма воспитала своих детей не столько в строгости, сколько в собственных предубеждениях. Она хотела сделать из потомства эдаких супергероев, готовых вечно помогать обычным людям.

Как итог — кто-то скрылся с глаз долой, кто-то на грани нервного срыва, а кто-то, похоже, умудрился впасть в тотальное игнорирование подобного обращения. Ну и на внуках и внучках всё это сказалось, Альма и в их воспитании участвовала. На них обесценивание собственных нужд сказалось даже сильнее, чем на родителях.

Проступок: игнорирование отцом семейства потребностей детей из-за постоянного погружения в прошлое.

Последствия: не такие серьёзные, если рассматривать краткосрочную перспективу.

Во что попытки дистанцироваться от собственных сыновей и дочки выльется для последних в будущем — большой вопрос, только если на кофейной гуще гадать. В качестве примера для подражания Боба точно лучше не использовать. Что хорошего в поведении почти всех мульт-родителей — шанс того, что они изменят поведение в лучшую сторону, равен 99%.

Проступок: насаждение своих взглядов на мир.

Последствия: у мамы Даниэлы с сыном Лукой явно большие проблемы, сформированные за счёт конфликтных отношений с людьми.

Поняв, что сын интересуется другим миром и хочет «вливаться» в него, она не поддержала начинание, прибегла к шантажу. Так… это не дело, крепко-накрепко запомните и не повторяйте её ошибки. Надеемся, что в случае с этой семейкой подобный казус в будущем превратится в неловкое воспоминание, не подкреплённое взаимной обидой. Лука маму простил, мог бы не поступить так мудро.

Проступок: выбор приключений и исследований вместо отцовства.

Последствия: Егерь бросил Искателя, тот, конечно, справился с таким выбором отца. Встретил жену, сам стал отцом для мальчика Итана, и тут понеслось.

От Итана наш главный герой стал требовать того же, что в своё время требовал Егерь от Искателя — идти по своим стопам и только. Прогресс не стоит на месте, так что Итан смог нормально объяснить, как важно соблюдать личные границы, свои и чужие. Даже если он не станет фермером — мир на этом не закончится. И всё случилось действительно так.