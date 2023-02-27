Лиам Нисон исполнил роль детектива в фильме «Марлоу»

В фильмографии Лиама Нисона кинокартина «Марлоу» стала сотой по счёту.

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Режиссёром выступил Нил Джордан, он снял фильм про легендарного частного сыщика, созданного Реймондом Чандлером в романе «Глубокий сон» 1939 года.

Образ детектива Марлоу появлялся во многих проектах, например, «Глубокий сон» Ховарда Хоукса 1946 года. Там сыщика сыграл Хамфри Богарт.

Также был фильм «Это убийство, моя милочка» Эдварда Дмитрика 1944-го с Диком Пауэллом в главной роли, Роберт Митч сыграл Марлоу в «Прощай, моя красавица» от режиссёра Дика Ричардса. Фильм вышел в 1975 году. Также была кинокартина Роберта Монтгомери «Леди в озере» 1946 года.